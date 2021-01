CS: GO – FalleN officiellement annoncé comme rejoignant Team Liquid pour remplacer Twistzz

Rifler Twistzz a soudainement quitté sa place au sein de la composition de Team Liquid après avoir joué avec l’équipe pendant des années dans ce que l’on appelait une « décision mutuelle » à la fois de l’organisation et du joueur lui-même.

Il a été déclaré par divers médias que le joueur cherchait à passer à l’Europe Counter Strike scène, et a diffusé EU FPL presque quotidiennement depuis son absence de Team Liquid.

Des rumeurs bouillonnaient selon lesquelles Gabriel ‘FalleN’ Toledo rejoignait Team Liquid pour remplacer le fusil Twistzz, et devrait devenir le principal AWPer dont Liquid a désespérément besoin malgré les meilleurs efforts de Jake Yip pour conserver le rôle pendant les apparitions intermittentes d’IGLing et de NAF avec le lâcheur à un seul coup.

Gabriel Toledo a joué contre Liquid à de très nombreuses reprises ces dernières années, même pendant la pandémie: le Brésil est enveloppé dans la NA CS: GO scène pour les compétitions et les tournois, ce qui signifie que les joueurs se sont constamment affrontés dans les matchs les plus féroces des deux dernières années que FalleN a été sur MIBR (depuis l’été 2018).

FalleN a utilisé l’AWP dans le passé plus que toute autre arme combinée, ce qui rend l’AWPer statistiquement bien pratiqué au moins par rapport au reste de Team Liquid.

FalleN devrait faire sa première apparition avec l’alignement de l’équipe nord-américaine de Liquid plus tard en janvier lors de la prochaine finale mondiale de BLAST Premier qui aura lieu du 19 au 24 janvier; La façon dont l’AWPer sera enraciné avec le reste de l’équipe NA sera clairement affichée, bien que FalleN ait déjà joué avec Jake ‘Stewie2K’ Yip les années précédentes sur MIBR et SK.

Un homme qui n’a pas besoin d’intro. Bienvenue chez Liquid, @FalleNCS! pic.twitter.com/BBwhpcIwzC – Équipe Liquid CSGO (@TeamLiquidCS) 9 janvier 2021

L’équipe semble excitée à l’idée de jouer avec FalleN, et tout semble prêt pour une révélation fascinante fin janvier, bien qu’il y ait un aspect à noter.

FalleN a déjà 29 ans, dans une équipe de trois 23 ans et Grim qui a 20 ans.

Cela fait de lui, dans le monde de Counter Strike, un fossile discutable qui n’a plus beaucoup de temps dans la ligue compétitive avant de se lancer dans une vie de streaming ou peut-être en tant qu’analyste.

Dans sa forme actuelle, il ne fait aucun doute que l’ancien joueur brésilien du MIBR apportera un peu de LRM indispensable à la légendaire équipe de NA, mais la question qui reste à se poser est précisément combien de temps il pourra être un avantage à l’équipe avant que l’âge ne commence à le ralentir.