CS: GO – Autimatic clarifie sa préférence pour la contre-grève mais Valorant n’est pas hors de question

À ce stade de l’année, mi-décembre, nous avons atteint un niveau record de fuite des cerveaux Counter Strike: nous sommes quelque 200 joueurs qui ont pris leur retraite cette année seulement, contre 30 en moyenne ces dernières années.

Depuis huit ans, la scène professionnelle de Counter-Strike: Offensive mondiale a défié les chances à maintes reprises, évitant adroitement quelques catastrophes tout en attrapant les autres avec leur visage. Maintenant, cela bascule sur ce que beaucoup appellent le bord possible de l’existence telle que nous la connaissons: la tricherie est endémique, les scènes se tarissent, les organisations semblent ignorantes de la façon d’afficher un minimum de compétence, et on a l’impression que les mêmes matchs sont joués à chaque fois. seule journée.

Ce n’est, dans l’ensemble, pas très beau.

Plus de quelques grands ont fait leur chemin Counter Strike, laissant la scène avec toutes ses imperfections pour que les autres puissent se tourner vers des pâturages plus verts, avec le nouveau jeu de tir en équipe de Riot Valorant étant de loin la plus jolie fille du bal.

Ligue Overwatch a également connu une fuite des cerveaux, plusieurs joueurs quittant les équipes à mi-chemin de la saison compétitive 2020 pour rejoindre la base de Valorant, et Counter Strike les joueurs n’étaient pas trop loin derrière.

Leaf a récemment fait des vagues, alors que Chaos EC a dissous sa liste de CS après une saison fantastique, en rejoignant Cloud9 dans une fuite en continu du joueur de C9, Mitch.

Maintenant, il semble que Timothy « Automatic » Ta, du général G, envisage la même chose, car il déclare que 2020 touche à sa fin lui a permis d’examiner ses « options pour la saison 2021 ».

Compte tenu du climat actuel, cela augure mal pour de nombreux fans du jeune fusilier devenu AWPer après la retraite de Skadoodle au sein de Cloud9; puis Autimatic a directement déclaré qu’il allait passer les prochaines semaines à regarder de plus près Valorant et voir si c’est quelque chose vers quoi il veut se diriger.

Juste pour clarifier certaines choses, pour le moment, je cherche à rester au CSGO. J’ai aimé et joué à ce jeu pendant plus de la moitié de ma vie et je veux continuer si je le peux. Cependant, je jouerai à certains Valorant dans les prochaines semaines pour l’essayer et prendre ma décision. – Timothy Ta (@autimaticTV) 15 décembre 2020

Nous pourrions donc perdre le jeune de vingt-quatre ans qui, comme beaucoup d’autres dans le monde de l’esport, est simplement à la recherche de pâturages plus prometteurs sans la menace de scènes et d’organisations effondrées sur tous les fronts.

Encore une fois, l’histoire semble tourner autour de l’instabilité de la Counter Strike scène entraînant la perte possible de jeunes talents. Valve est toujours introuvable.

Si rien d’autre, les fans peuvent donner du poids à Tim en déclarant carrément qu’il veut rester Counter Strike, mais une organisation tournée vers l’avenir Valorant la recherche d’un touche-à-tout avec une puissance de star pourrait bien gâcher les rêves des fans de NA.