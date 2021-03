CS: GO a disparu du magasin Steam: que se passait-il?

Hier, une petite onde de choc a traversé la communauté Steam. Parce que, comme certains utilisateurs l’ont remarqué, il manquait soudainement CS: GO dans le magasin. La page produit correspondante semblait avoir été supprimée, seuls ceux qui avaient déjà installé le jeu pouvaient encore accéder à toutes les fonctions. Que s’est-il passé là-bas?

Steam Store supprime CS: GO: The Reason

« Counter-Strike: Global Offensive » est l’un des jeux les plus joués et les plus populaires sur Vapeur. Même neuf ans après sa sortie, le jeu de tir tactique à la première personne est toujours en panne Dossiers des joueurs. Il est donc d’autant plus surprenant que Valve aurait soudainement décidé d’interdire CS: GO de Steam.

Par conséquent, voici le Tout est clair: En attendant, le jeu de tir a réapparu dans le magasin et est toujours la partie la plus heureuse du portefeuille luxuriant de Steam.

Mais que se passait-il réellement? Les collègues de RockPaperShotgun ont demandé à nouveau et une réponse assez simple du directeur marketing de Valve Doug Lombardi recevoir. Cela a confirmé que ce n’était qu’un Problèmes dans le backend agi, ce qui est maintenant résolu. Les joueurs de Counter-Strike peuvent respirer profondément.