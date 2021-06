Crytek révèle l’existence de la trilogie Crysis Remastered

Nous avons déjà la confirmation que la trilogie Crysis Remastered sera lancée plus tard cette année pour PC, PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch.

Après la remasterisation du premier opus, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que sa suite recevrait le même traitement. Cela s’est finalement avéré être à moitié vrai, puisque l’existence de Trilogie Crysis remasterisée, qui contient toute la saga améliorée.

Crytek nous a pris au dépourvu. Quand tout indiquait qu’ils travaillaient avec Sabre Interactive sur le remaster de la deuxième partie, ils nous ont surpris avec le lancement d’un pack avec l’intégralité de la trilogie. Nous avons des rations de shots depuis un moment.

Rappelons que la livraison originale apparue il y a près de 14 ans, était à l’époque un fondeur de carte graphique. La puissance nécessaire pour le déplacer dans des conditions en a longtemps fait une référence dans presque toutes les comparaisons.

Sans surprise, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas en profiter en n’ayant pas d’ordinateur approprié, devant se contenter de la version PS3 ou Xbox 360. Heureusement, maintenant avec sa remasterisation, nous avons une occasion en or d’y jouer dans toute sa gloire.

Évidemment sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, l’amélioration ne sera pas si évidente. Mais si vous possédez l’une des consoles de nouvelle génération, le saut graphique est perceptible.

De cette façon, les améliorations les plus évidentes passent notamment par des textures 8K de haute qualité, la prise en charge du HDR ou l’anti-aliasing temporaire. De plus, dans la série X et dans la PS5, nous aurons un 60 Fps stable dans les modes performance et qualité.

La différence est que dans ce dernier, la console de Microsoft atteint une résolution de 2160p tandis que celle de Sony reste à 1800p. Bien entendu, les deux machines avec le Ray-Tracing activé sont plantées à 1440p.

Enfin, si vous possédez déjà Crysis Remastered, vous pouvez obtenir ses suites séparément sans avoir à acheter le pack complet.

Allons-y !