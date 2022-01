Crytek confirme qu’il travaille sur  » Crysis 4  » à travers une bande-annonce

L’Etude de crytek a révélé que sa célèbre saga »crise » reviendra avec un quatrième épisode. Après le dernier jeu de la saga, » Crise 3 », est sorti en 2013 pour le Xbox 360 Oui Playstation 3, l’équipe de l’entreprise a publié une petite bande-annonce confirmant qu’ils travaillent sur » Crise 4 ». Ces jeux de tir à la première personne ont marqué le plafond graphique des jeux vidéo, affichant une qualité visuelle impressionnante pour l’époque et des performances de portée maximales, le tout grâce au moteur graphique CryEngine, créé par la même société.

La bande-annonce présentée ne révèle pas grand-chose sur le nouveau jeu de la saga, seulement de petites particules noires et blanches qui font allusion à la nanocombinaison portée par les soldats protagonistes de l’histoire. Pour le moment, de nombreux autres détails sur le jeu ne sont pas connus, car la société a confirmé qu’il en était encore à un stade très précoce de son développement. Il n’y a même pas de date approximative ni pour quelles plateformes il sera publié, même s’il sera sûrement publié par PC, PS5 et Xbox Series X/S, compte tenu du lancement de »Crysis Remastered Trilogy » l’automne dernier, un titre qui comprenait les trois premiers jeux remasterisés de la saga et qui est sorti sur les consoles susmentionnées.

»Crysis 4 » est une surprise pour le public, puisqu’aucune fuite ou rumeur n’a été trouvée qui indiquerait que le jeu était en cours de développement, bien que la possibilité d’un jeu ait été évoquée. bataille royale dans l’univers de Crysis, profitant de la fureur causée par la trilogie remasterisée.

Depuis 2013 avec »Crysis 3 », la saga était restée silencieuse jusqu’aux récents remasters, qui ont apporté des améliorations de résolution, ajouté des effets de ray-tracing et d’autres ajustements d’éclairage. Ces versions étaient supérieures à celles vues sur les consoles d’ancienne génération et c’est une bonne occasion de faire connaissance avec les jeux Crytek. La saga combine l’action avec la furtivité et d’autres tactiques grâce à l’emblématique Nanosuit, dont le joueur peut profiter de capacités telles que la vitesse, la force surhumaine et le camouflage optique.