Crystal Smith affirme que Ne-Yo « a demandé le divorce » puis « a demandé ce qui était pour le dîner »

Après s’être mis en quarantaine ensemble, ils ont décidé de donner une seconde chance à leur mariage.

Après cinq ans de mariage, Ne-Yo a demandé le divorce de sa femme Crystal Smith. C’était un geste choquant de la part de l’artiste à succès, mais bientôt, des nouvelles de réconciliation ont fait surface. Le couple a décidé de rester ensemble et de continuer à travailler sur leur relation, mais lors d’une apparition sur Le spectacle de la salle Tamron, Crystal a révélé qu’après avoir rempli les papiers, il est rentré chez lui comme si tout entre eux était normal.

«Je peux en fait dire que même si, dans une certaine mesure, j'ai senti que je devais mettre un visage pour le public, je ne voulais pas divorcer», a déclaré Ne-Yo lors de leur apparition virtuelle commune. «J'étais vraiment, vraiment brisé à ce sujet. J'avais l'impression de ne pas pouvoir montrer cela au monde. Ma fierté ne me laisserait pas montrer cela au monde et ne me laisserait pas le lui montrer, au départ. Mais je pense qu'elle savait en quelque sorte où j'étais. «Il a demandé le divorce, est rentré à la maison et a demandé ce qu'il y avait pour le dîner», a ajouté Crytal. «J'étais comme, 'Quelle que soit la cuisine de ta maman. Je ne sais pas.' Je me suis dit: 'Tu dois te lever d'ici. Je ne sais pas ce que tu fais, playa. Alors il m'a dit: «Je partirai pour le week-end, mais je serai de retour lundi. Et c'était juste comme, à quoi ça sert? Après avoir décidé de se mettre en quarantaine en tant que famille, le couple s'est rendu compte qu'il ne voulait pas se séparer, après tout. Dans les premiers jours du verrouillage, on en savait très peu sur le COVID-19 et Ne-Yo a déclaré que l'incertitude l'avait amené à réévaluer ce qui était important. Regardez des extraits de leur épisode ci-dessous.