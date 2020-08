Crysis Remastered utilisera le traçage de rayons sur Xbox One X et PS4 Pro

Le 18 septembre, tous les amoureux de tireurs Ils ont rendez-vous avec Crysis Remasterd sur la génération actuelle de consoles. Le jeu de Crytek promet d’être à nouveau une référence dans la partie technique et il a été proposé avec beaucoup d’enthousiasme puisque cette version mettra en vedette de nouvelles technologies jamais utilisées auparavant sur consoles.

Comme je l’ai dit, cette version aura de nouvelles fonctionnalités au niveau visuel, et elles ont été annoncées par le compte officiel du jeu, et Les textures de qualité 8K et le lancer de rayons se démarquent. La meilleure partie de tout cela est que pour la première fois, nous verrons cette technologie brevetée par Crytek sur des consoles.

Crysis Remastered et lancer de rayons

Les machines qui en ont bénéficié sont la Xbox One X et la Playstation 4 Pro, toutes deux capables d’utiliser la texturation haute résolution 8K et la nouvelle technologie brevetée de traçage de rayons pour le moteur Cryengine.