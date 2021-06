Crysis Remastered Trilogy Stuns and Guns sur PS4 cet automne

Crytek a annoncé Crysis Remastered Trilogy. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une collection des trois jeux Crysis, remasterisés avec des graphismes améliorés et des performances plus fluides. Il arrivera sur PlayStation 4 cet automne et sera, bien sûr, également entièrement jouable sur PlayStation 5 via une rétrocompatibilité.

Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Crysis, il a commencé sa vie comme l’un des jeux les plus ambitieux techniquement jamais réalisés – en 2007. Le jeu de tir à la première personne a ensuite engendré deux suites, toutes deux plus approfondies mécaniquement, avec une approche quelque peu libre de la conception des missions.

Il convient de noter que Crysis Remastered est déjà disponible sur PS4 – il est sorti en septembre dernier. Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered seront également disponibles à l’achat séparément, une fois que ce lot de trilogie sera disponible plus tard dans l’année.

Êtes-vous un fan de Crysis? Montrez-nous votre costume surpuissant dans la section commentaires ci-dessous.