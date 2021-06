Crysis Remastered Trilogy : annonce officielle du pack de tir à la première personne + bande-annonce

En septembre 2020, le studio de développement Crytek a publié Crysis Remastered, une version techniquement révisée l’ancien tireur phare le fabricant de jeux allemand. Tous les fans qui voulaient également de nouvelles éditions des deux successeurs peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement, car ils ont été annoncés hier comme « Trilogie Crysis Remasterisée » officiellement annoncé avec une bande-annonce adaptée.

Crysis Remastered Trilogy : Optimisé pour les consoles et PC actuels

Comme le nom du bundle l’indique, la trilogie comprend les trois campagnes solo de la série de jeux de tir à la première personne et devrait être en Automne 2021 pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. De plus, tous les jeux fonctionneront également sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S en raison de la rétrocompatibilité. Les versions remasterisées créées en collaboration avec l’équipe de Sabre interactif ont surgi, cependant surtout pour les consoles actuelles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch) et le matériel PC ont été optimisés.

Néanmoins, les joueurs sur la console de nouvelle génération sont susceptibles, comme le promettent les responsables, d’un expérience de jeu encore plus fluide avoir hâte de. Ceux d’entre vous qui ont déjà acheté la nouvelle édition de la première partie n’ont pas besoin d’acheter la « Crysis Remastered Trilogy » pour obtenir les deux suites. Comme Crytek le confirme sur son propre site Web, ceux-ci sont destinés à également publié séparément devenir.

Selon Crytek, la trilogie devrait donner à tous les joueurs qui n’ont peut-être pas encore eu de contact avec la série l’opportunité de rattraper cette expérience dans son intégralité pouvoir. Vous commencez votre aventure dans la première partie sur une île coréenne, passez à New York dans la suite et découvrez enfin la vérité derrière tous les événements dans la troisième branche finale.

« Crysis Remastered Trilogy » sortira à l’automne 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. De plus, les trois jeux inclus prennent en charge la rétrocompatibilité avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X / S actuelles. UNE date de sortie exacte pour le bundle est actuellement en attente.