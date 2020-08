Crysis Remastered obtient une nouvelle date de lancement sur PC et consoles

Crysis Remasterisé a obtenu une date de lancement le vendredi 18 septembre 2020 sur PlayStation 4, Windows PC via Epic Games Store et Xbox One. Le lancement fait suite à un retard pendant que Crytek et Saber Interactive ont amélioré les visuels du jeu, après que des fuites d’une bande-annonce et des captures d’écran aient été mal reçues.

Crytek et Sabre ont vanté «des textures de haute qualité jusqu’à une résolution de 8K, un éclairage global (SVOGI), des champs de profondeur à la pointe de la technologie, de nouveaux paramètres d’éclairage, un flou de mouvement, un traçage de rayons et bien plus encore». Crysis Remasterisé lance.

Le lancer de rayons référencé ci-dessus sera dans des versions du jeu fonctionnant sur Xbox One X et PlayStation 4 Pro, selon un communiqué de presse vendredi matin. La version PC prendra en charge le lancer de rayons sur les configurations utilisant l’extension VKRay Vulkan de Nvidia ou sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX.

Le remaster était initialement prévu pour une sortie le 23 juillet, mais seule une version Nintendo Switch de qualité inférieure a été lancée ce jour-là. Digital Foundry d’Eurogamer a rapporté dans sa ventilation technique que le jeu était basé sur le remaster de CryEngine 3 pour Xbox 360 et PlayStation 3 lancé en 2011.

L’original Crysis lancé en 2007 et est devenu célèbre pour sa fidélité visuelle qui a repoussé les limites du matériel de jeu sur PC de l’époque. Les visuels terne de la génération précédente vus dans la bande-annonce et la fuite de capture d’écran ne sont pas à la hauteur de cette réputation, ce que Crytek a reconnu dans un message annonçant le retard du remaster.

«Ce délai supplémentaire jusqu’à la libération nous permettra d’obtenir Crysis Remastered jusqu’à la norme de rupture PC et console que vous attendez des jeux Crysis », a déclaré la société.

La première Crysis a mis le protagoniste Jake «Nomad» Dunn dans une nanocombinaison super puissante et l’a affronté contre des ennemis nord-coréens et extraterrestres. Par coïncidence, l’histoire du jeu se déroule en août 2020. Elle a été suivie de deux suites, la plus récente publiée en 2013.