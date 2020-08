"Crysis Remastered" également sur Xbox One X et PS4 Pro avec traçage de rayons

«Crysis Remastered» serait le premier jeu à activer les effets de lancer de rayons sur Xbox One X et PS4 Pro. Cela devrait être rendu possible par une solution logicielle dans le moteur utilisé.

Le jeu “Crysis” a été une révélation technique lors de sa sortie en 2007 et a apporté des effets graphiques révolutionnaires sur le chemin, qu’aucun jeu à succès ne peut éviter à ce jour. Avec la nouvelle édition “Crysis Remastered”, les développeurs de Crytek veulent établir des standards encore plus techniques. “Crysis Remastered” serait le premier jeu à pouvoir également afficher de vrais effets de raytracing sur les consoles, comme indiqué dans un communiqué de presse vendredi.

Ray tracing sur Xbox One X et PS4 Pro

Et non, les consoles de nouvelle génération Xbox Series X et PlayStation 5 ne sont en aucun cas visées, mais leurs prédécesseurs vieillissants, la Xbox One X et la PS4 Pro. Ceci est rendu possible par une solution logicielle propriétaire de traçage de rayons pour le cryengine utilisé. L’étendue des effets de lancer de rayons inclus n’a pas encore été révélée.

Pour les joueurs sur PC équipés d’une carte graphique Nvidia RTX, Crytek implémente également le traçage de rayons et le suréchantillonnage basés sur le matériel via DLSS 2.0. Dans le cas idéal, la version PC doit non seulement être époustouflante, mais également fonctionner à une fréquence d’images relativement élevée. Les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce technique pour illustrer tous les effets.





“Crysis Remastered” a une date de sortie

“Crysis Remastered” pour PC, Xbox One et PS4 sortira le 18 septembre. La version PC devrait être disponible exclusivement via Epic Store. Une version Nintendo Switch du jeu est déjà disponible.