Crysis Remastered aura trois modes graphiques sur Xbox One X

En 2007, Crysis est arrivé sur le marché, et avec un moteur graphique bien en avance sur son temps, il est devenu tout une référence technique. 13 ans plus tard, nous sommes à quelques jours de recevoir sa version remasterisée, qui promet de nous ramener à profiter de l’un des meilleurs tireurs réalisés à ce jour.

Il y a quelques jours, nous vous disions que le jeu comportera des nouveautés visuelles jamais vues auparavant sur la console, telles que des textures de qualité 8k et le Ray Tracing. Nous savons maintenant que nous pouvons choisir si nous voulons profiter de toutes ces nouveautés techniques, et c’est Crysis Remastered proposera 3 modes graphiques différents dans sa version pour Xbox One X.

Jouez à Crysis Remastered comme vous le souhaitez

Ces informations proviennent d’une vaste vidéo de Digital Foundry dans laquelle vous pouvez voir le gameplay du titre, ainsi qu’une visite des studios Crytek. Ces trois modes graphiques nous aideront à choisir si nous préférons améliorer un gameplay plus fluide au détriment de la résolution ou vice versa. On peut choisir entre jouer 4k et 30 fps, 1080p et 60 ips ou un mode qui comportera Ray Tracing et “performances normales”. Ce dernier mode promet d’être un spectacle visuel, ainsi qu’un jalon en matière de consoles de jeux.

Crysis Remastered arrivera sur Xbox One et PC le 18 septembre, et ce sera une occasion parfaite pour rejouer ce jeu de tir fantastique ou pour y jouer pour la première fois avec de meilleurs graphismes importants.