Crysis Remastered annonce sa configuration PC minimale et recommandée

À la longue liste des remasters des grands jeux vidéo de la dernière génération, il sera bientôt ajouté Crysis remasterisé. Plus d’une décennie après son lancement, le titre de Crytek continue d’être considéré comme l’un des FPS les plus remarquables de tout son temps, devenant également l’une des merveilles graphiques de plus haut calibre qui ont été vues dans le jeu vidéo à une date donnée. Donc, seuls les jours nous séparent de l’arrivée de l’aventure Nomad, afin que l’étude germanique prépare le terrain par la diffusion de ses configuration PC minimale et recommandée.

Dans ce sens, la page du produit Epic Games Store Il a été mis à jour afin que les utilisateurs d’ordinateurs puissent désormais confirmer si leurs appareils sont capables de tolérer les demandes que le jeu vidéo remasterisé leur imposera. Ainsi, compte tenu de son caractère de révision, le titre ne répond pas aux standards contemporains des projets les plus rigoureux, mais continue néanmoins de maintenir un minimum considérable auquel la communauté PC devra se préparer.

Crysis remasterisé, nous nous en souvenons, il sera mis en vente le 18 septembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, déjà disponible sur Nintendo Switch. Sans plus tarder, voici vos besoins:

Exigences minimales

SW : Windows 64 bits.

: Windows 64 bits. Processeur : Intel (R) Core (TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3.

: Intel (R) Core (TM) i5-3450 / AMD Ryzen 3. Mémoire RAM : 8 Go.

: 8 Go. Espace de stockage : 20 Go.

: 20 Go. Directx : Version 11.

: Version 11. Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 10.50 TI / AMD Radeon 470.

: NVIDIA GeForce GTX 10.50 TI / AMD Radeon 470. Mémoire graphique: 4 Go à 1080p.

Exigences recommandées

SW : Windows 64 bits avec sa dernière mise à jour.

: Windows 64 bits avec sa dernière mise à jour. Processeur : Intel (R) Core (TM) i5-7600k ou supérieur / AMD Ryzen 5 ou supérieur.

: Intel (R) Core (TM) i5-7600k ou supérieur / AMD Ryzen 5 ou supérieur. Mémoire RAM : 12 Go.

: 12 Go. Espace de stockage : 20 Go.

: 20 Go. Directx : Version 11.

: Version 11. Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56.

: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI / AMD Radeon Vega 56. Mémoire graphique: 8 Go à 4K.

