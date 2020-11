Crysis battle royale, Crysis VR, un nouveau Ryse et plus encore; Les plans Crytek divulgués jusqu’en 2022

Divers projets Crytek sont mis au jour avec leur date de sortie estimée, dévoilant un nouveau Ryse, Crysis Battle Royal et bien plus

Au cours des dernières semaines, plusieurs entreprises ont subi des fuites importantes, étant Capcom celui qui a eu le pire. Après le calendrier de sortie complet pour Capcom jusqu’en 2024, aujourd’hui il semble avoir été Crytek celui affecté par les fuites, c’est-à-dire qu’un utilisateur a révélé le Plans de lancement de l’entreprise jusqu’en 2022 et peut-être au-delà.

A été l’utilisateur wellgamer789 celui qui a partagé sur Twitter ce qui ressemble à des documents internes de Crytek qui ont été révélés. Ils révèlent l’existence de divers projets, ainsi qu’un calendrier avec des dates de lancement estimées. Ci-dessous, vous pouvez voir à la fois le calendrier et plus d’informations sur certains des jeux mentionnés.

Calendrier de sortie

Crysis VR – 2021

Crysis Next (bataille royale) – 2022

Hunt Mobile – 2021

Ryse Next – sans date

Robinson 2 – non daté

Crysis VR

« Crysis VR est un jeu de tir multijoueur compétitif basé sur un gameplay tactique sandbox. Ce sera un Titre de réalité virtuelle AAA et premium (c’est-à-dire paiement unique) avec de superbes graphismes et une atmosphère réaliste. Crysis VR ce sera un jeu visuellement surprenant une expérience immersive d’un autre niveau« .

Hunt Mobile

Il s’agit de l’adaptation aux mobiles de Chasse: Showdown. « Hunt Mobile devrait sortir en tant que titre gratuit sur iOS et Android.. Il sera différent de la version premium, ayant une atmosphère plus conviviale et colorée pour maximiser le public cible. Ce sera un jeu gratuit avec une monétisation en jeu basée sur des objets cosmétiques. Il comprendra des passes de saison à thème tous les trois mois contenant des défis, des objets et un système de niveaux« .

Crysis Suivant

« Crysis Next est une battel royale gratuite dans lequel des centaines de joueurs se retrouvent dans un combat rapide. La personnalisation visuelle, les pouvoirs adaptatifs de Nanosuit et les combats visuellement spectaculaires dans un monde immersif créent l’expérience de jeu en direct ultime. La franchise Crysis a tous les ingrédients pour faire ressortir une bataille royale: le gameplay, le style et le cadre, ainsi que des valeurs de production élevées« . Le lancement du jeu aurait lieu en PC (exclusivement via Epic Games Store), Play Station Oui Xbox.

Ryse suivant

Ryse suivant Il semble que ce sera une nouvelle tranche de la franchise Ryse. Le titre devrait être temporaire. Certains pensent que Microsoft aurait payé Crytek développer une Ryse 2 pour exploiter les graphismes de la Xbox Series X | S. Cependant, les informations à ce sujet sont rares.

Robinson 2

Suite de Robinson pour les appareils de réalité virtuelle comme PS VR et le nouveau Oculus Quest 2. Pour le moment, il n’y a pas de détails.

