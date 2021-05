Crysis 2 Remaster annoncé par le développeur dans les tweets

Chaise style industriel 'METROPOLIS' en métal gris foncé - commande par 2 pièces / prix pour 1 pièce

Laissez-vous surprendre par le charme de cette chaise style industriel qui a su mêler design et authenticité. La chaise METROPOLIS trouvera ainsi sa place autour dune table de cuisine comme dans une salle à manger de type industriel ou vintage. Cette chaise en métal gris et bois ne laissera personne indifférent lors de tous vos repas et vos invitations de dernière minute. Cette chaise design accueille quatre pieds en métal gris foncé dans une forme originale. Mais laudace de cette chaise de cuisine réside avant tout dans la nuance de son assise, rappelant des tons naturels de bois. Avec un dossier confortable et des accoudoirs design, la chaise style industriel METROPOLIS respecte les intérieurs modernes et chics. Grâce à son style unique, la chaise METROPOLIS fait à la fois office de chaise de cuisine et de chaise design idéale à intégrer dans un salon. Mais cette chaise en métal pourra également sutiliser dans une chambre dado, accompagnée dun bureau.