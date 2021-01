Crypto ne vit pas uniquement sur Bitcoin: Ether, la monnaie du réseau Ethereum, dépasse pour la première fois la barrière des 1000 €

Bitcoin vit quelques jours fous. Si la semaine dernière on parlait de son dépassement de 28000 €, il a réussi ce week-end à dépasser la barrière des 34000, même si dans les dernières heures il y a aussi une baisse importante de sa valeur, qui joue désormais avec la barrière des 31000 Dollars.

Toutes les lumières semblent être sur Bitcoin, mais la vérité est qu’il y a aussi des mouvements dans d’autres crypto-monnaies. Ether, la crypto-monnaie du réseau Ethereum, a dépassé 1000 dollars en valeur ces dernières heures dans une augmentation également spectaculaire qui, en plus de capturer le bitcoin, a d’autres raisons qui soutiennent cette croissance.

Un début spectaculaire en 2021 pour les crypto-monnaies

Le réseau Ethereum est le deuxième en termes de capitalisation boursière dans ce segment: pour le moment, il dépasse 109 milliards de dollars, et comme pour les autres crypto-monnaies, il a également subi une croissance significative de sa valeur.

En fait, ces jours-ci, on a vu comment sa crypto-monnaie Ether (ETH) a dépassé 1000 dollars en valeur et selon CoinMarketCap. Pour le moment, la valeur est quelque peu inférieure à cette barrière, mais la hausse ces derniers jours a été aussi frappante (ou plus) que celle du bitcoin, et accumule une hausse de 35% au cours des deux derniers jours (plus même si l’on compte niveau atteint il y a quelques heures).

Cette hausse de la valeur d’Ether est soutenue non seulement par la hausse du bitcoin, mais aussi par l’intérêt institutionnel croissant pour cette crypto-monnaie: il est prévu qu’en février prochain un fonds d’investissement basé sur un Smart Contract et sur cette crypto-monnaie.

Il est également important de noter que la «renaissance» du réseau avec cette version Ethereum 2.0 récemment annoncée a doté l’ensemble de la plate-forme d’avantages prometteurs pour l’avenir, par exemple dans le nombre de transactions par seconde pouvant être effectuées dans les transactions avec elle. crypto-monnaie.

Via | Coindesk