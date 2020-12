Crypto-monnaie Bitcoin franchit la barrière de 20000 € pour la première fois, tandis qu’ethereum et XRP gagnent également

Il a gagné plus de 170% cette année, soutenu par la demande des plus gros investisseurs attirés par son potentiel de gains rapides, sa prétendue résistance à l’inflation et les attentes qu’il deviendra un moyen de paiement courant.

Le Bitcoin a fracassé 20000 dollars pour la première fois mercredi 16 décembre, son plus haut niveau jamais atteint. L’unité, qui était d’environ 5000 dollars en mars, a grimpé plus haut depuis que le géant des paiements en ligne PayPal a déclaré qu’il permettrait aux titulaires de comptes d’utiliser la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a bondi de 4,5% pour atteindre 20440 €. Il a gagné plus de 170% cette année, soutenu par la demande des plus gros investisseurs attirés par son potentiel de gains rapides, sa prétendue résistance à l’inflation et les attentes qu’il deviendra un moyen de paiement courant.

Les plus petites pièces de monnaie ethereum et XRP, qui évoluent souvent en tandem avec le bitcoin, ont respectivement gagné 5,4% et 8,1%.

Le rassemblement fulgurant de Bitcoin a vu un flux massif de pièces vers l’Amérique du Nord en provenance d’Asie de l’Est, alimenté par une soif de bitcoin parmi les investisseurs américains plus grands et soucieux de la conformité.

Le rallye du bitcoin, que certains investisseurs ont vu comme une valeur refuge potentielle, a coïncidé avec la baisse de l’or au comptant ces derniers mois.

Certains investisseurs tels que les hedge funds et les family offices ont dans le passé été découragés par la nature opaque du marché de la cryptographie. Le resserrement de la surveillance de l’industrie américaine de la cryptographie a contribué à apaiser certaines de ces préoccupations.

Bitcoin est une crypto-monnaie inventée en 2008 par une personne inconnue ou un groupe de personnes utilisant le nom Satoshi Nakamoto et a commencé en 2009 lorsque son implémentation a été publiée en tant que logiciel open-source.

