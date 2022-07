Cryptic Studios à propos du nouveau module Dragonslayer pour le MMORPG Neverwinter

MMORPG.com : Avec le système Dragon Hunt, on a l’impression que vous placez des joueurs pour qu’ils puissent facilement combattre les dragons qui attaquent Faerûn. Comment comptez-vous rendre cette nouvelle mécanique aussi épique que tuer un dragon ?

Michael Lynch, concepteur de systèmes Neverwinter : nous ne voulions absolument pas avoir trop de frictions concernant l’intégration immédiate des joueurs dans la dernière mise à jour et la lutte contre les dragons.

Pourtant, à mesure que les dragons de D&D deviennent plus efficaces et plus puissants à mesure qu’ils vieillissent, il existe un large éventail d’options pour combattre les dragons dans Neverwinter.

Un ou deux jeunes chasseurs de dragons peuvent gérer un jeune dragon, tandis qu’un ancien dragon nécessite généralement un groupe parfaitement équilibré, similaire à ce que vous verrez combattre l’un de nos boss de donjon les plus difficiles. De plus, les joueurs peuvent trouver des dragons plus puissants pour des défis et des conseils plus importants grâce à notre méthode de modification.

La mesure dans laquelle tuer un dragon est considéré comme une expérience épique variera d’une personne à l’autre, et nous maintenons cette possibilité pour nos joueurs.

Les modifications apportées aux dragons eux-mêmes ont l’air plutôt cool. Prévoyez-vous de revoir les animations et autres animaux de Neverwinter et de changer leur apparence à l’avenir ?

Christopher Frenton, directeur artistique de Neverwinter : Nous cherchons toujours à mettre à jour les visuels du jeu. Nous travaillons actuellement sur une autre mise à jour de créature, mais je ne peux pas encore vous dire de quoi il s’agit.

Système de chasse aux dragons : dans quelle mesure était-il important de s’assurer que différents dragons se touchaient différents, juste en dessous du biome dans lequel ils vivaient ?

Michael Lynch : Il était essentiel pour nous de saisir les écarts entre les dragons chromatiques. La variabilité esthétique est une grande partie de leurs caractéristiques distinctives et des différences uniques dans leur tanière.

Cependant, nous ne voulions pas que les distinctions soient moralement visuelles, donc chaque type de dragon a une préférence pour différents types d’attaques et a ses capacités uniques qui leur donnent un aspect de combat mixte. Ces distinctions deviendront plus prononcées au fur et à mesure que vous combattrez des dragons plus vigoureux avec des capacités de combat plus excellentes.