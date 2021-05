Cruz Azul: le documentaire Bleu foncé, bleu ciel dévoilera les matchs au club

L’une des administrations les plus controversées du football mexicain frappe l’écran. Ce jeudi a été présenté dans la société Bleu foncé, bleu ciel: série documentaire consacrée à découvrir les rouages ​​de Billy Álvarez pendant ses années à la tête de Cruz Azul. Les travaux de recherche de Carlos Carrera Oui Carlos Batiz comprend des révélations choquantes, de etextorsion de managers jusqu’au trucage de matchs. Quand est-il sorti et comment le voir?

Bien qu’il y ait déjà eu des questions sur la gestion qu’Álvarez a maintenue dans la coopérative pendant 32 ans, le pot a sauté en juin 2020 lorsqu’il a été dénoncé pour administration frauduleuse et le Procureur général de la République a émis un mandat d’arrêt en juillet. Le chef a démissionné de son poste en août et depuis lors Il est un fugitif de Justice avec ses complices Víctor Garcés et Federico Sarabia. L’affaire est d’une telle ampleur que même Interpol la recherche dans 200 pays.







Avec le principal accusé fugitif, deux cinéastes ont commandé une enquête pour documenter les années au pouvoir de Billy et de récolter des témoignages de la manipulation irrégulière qu’il avait. « L’histoire est bien plus terrible et intéressante que ce que nous entendons aux nouvelles, alors nous avons décidé de lui donner une forme de série documentaire »Carrera a déclaré à El Universal.

La série essaie de donner la voix aux deux cloches et entretien avec des salariés de l’entreprise, d’anciens dirigeants et des proches de l’employeur. La bande-annonce contient des déclarations fortes qui parlent de la voie dictatoriale de Álvarez pour gérer l’organisation, l’extorsion pour garder toute la coopérative, manœuvres de corruption Oui crime organisé au sein de l’institution.

En outre, l’un des aspects les plus forts de la série sera la référence pour correspondre à la fixation. Sous la direction de Billy, Cruz Azul n’a remporté qu’un seul titre de Liga MX en 1997, ayant ainsi la plus longue sécheresse de son histoire avec plus de 23 ans. « Il y a beaucoup de preuves que les allumettes ont été vendues », C’est l’une des phrases qui ont le plus d’impact dans les témoignages de la première avancée. L’histoire récente de l’équipe a des fins qui sont soupçonnées par des correctifs présumés.

Quand est-il sorti et comment voir Bleu foncé, bleu ciel?

Bleu foncé, bleu ciel est en pleine phase de production et est conçu pour avoir cinq épisodes de 40 minutes chacun. Encore Il n’a pas de date de sortie ni de plate-forme diffusion, mais les réalisateurs espèrent en obtenir un avant la fin du tournage. Les responsables ont également précisé que le financement ne provient pas des nouveaux membres de la coopérative.

« Une bonne fin serait que Billy soit attrapé, le conflit est résolu et l’équipe est championne »Carrera a conclu sur son idée de terminer le programme de la meilleure façon possible.