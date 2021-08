Crusader Kings III : l’édition console fait la guerre à la PS5

La fuite a certainement atténué cette annonce, mais Crusader Kings III: Console Edition a été confirmé pour la PlayStation 5. Le jeu de stratégie ultra-hardcore lancé pour la première fois sur PC en 2020, mais est soigneusement converti en la nouvelle génération de Sony. console, avec « une toute nouvelle prise en charge de la manette de jeu conçue pour les contrôleurs de console à partir de zéro ». Le communiqué de presse se lit comme suit : « Les utilisateurs de PS5 expérimenteront eux-mêmes les mécanismes de stress du jeu, car leurs contrôleurs DualSense réagiront physiquement aux événements du jeu au fur et à mesure qu’ils se déroulent. »

On dirait qu’il s’agit du jeu complet, et non d’une version édulcorée, vous ferez donc la guerre à d’autres royaumes et étendrez votre influence royale à travers le mariage et les enfants. Il y a une bande-annonce intégrée ci-dessus qui devrait vous donner un aperçu de ce à quoi vous attendre, mais malheureusement, il n’y a pas de date de sortie attachée pour le moment. De plus, aucune version PS4 du jeu n’est prévue : il s’agit d’une rare exclusivité next-gen d’un éditeur tiers.