Crunchyroll : Vous devriez absolument regarder ces 5 séries animées au printemps 2023

Le L’hiver est maintenant derrière nous et le Saison Printemps 2023 a commencé! Pour cette raison, nous vous voulons à nouveau 5 séries animées la recommander chez Crunchyroll Assurez-vous de garder un œil sur les semaines à venir!

Astuce d’anime n ° 1: Birdie Wing – Histoire des filles de golf – Saison 2

En avril, divers succès d’anime de premier ordre entrent dans une nouvelle saison, ce qui inclut également l’aventure commune de Eve et Aoï. Votre grand voyage sur de jolies parcours de golf farfelus a rapidement conquis le cœur de nombreux fans. Maintenant, ils font face à ce qui est probablement leur défi le plus impressionnant à ce jour, dans lequel ils devront tout faire pour que leur rêve devienne réalité.

Lancement : 7 avril 2023

L’anime sportif est réalisé par Takayuki Inagaki (« Desert Punk ») en studio Photos de Bandai Namco (« Tigres et lapin 2 »). Grâce à ses deux personnages principaux sympathiques, leurs plans spéciaux uniques et duels passionnants, vous ne vous ennuierez certainement pas avec Birdie Wing -Golf Girls’ Story- Saison 2. Vous devriez certainement jeter un œil.

Astuce d’anime n ° 2: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Ce qui est probablement populaire auprès de nombreux fans d’anime suite très attendue au printemps 2023 la 3ème saison de Tueur de démons être. Après leur bataille acharnée dans le quartier des divertissements, ils doivent s’affronter Tanjirô & Co. récupérer rapidement et devenir plus fort. Vos adversaires ne dorment pas et certains des diable le plus puissant se positionner pour éliminer nos héros.

Lancement : 9 avril 2023

Après que nous ayons déjà le 1er épisode de la 3ème saison de l’anime frappé à l’avance, nous pouvons vous assurer : Table ovni Studio (« Fate/Zero ») et réalisateur Haruo Sotozaki (« Tales of Symphonia the Animation ») brûle une fois de plus un absolu feu d’artifice d’animation impressionnant et les enjeux pour nos jeunes héros et leurs alliés n’ont jamais été aussi élevés. L’excitation est garantie!

Conseil d’anime n ° 3: le paradis de l’enfer

Gabimaru est un assassin notoire dont les actions finiraient par conduire en prison. Là, il est maintenant menacé la peine de mortmais il reste une dernière lueur d’espoir : doit-il Élixir de vie d’une île mystérieuse, sa vie serait épargnée. Cependant, il est pas le seul criminelqui part à la recherche de la boisson mystérieuse.

Lancement : 1er avril 2023

« Hell’s Paradise » est probablement le redémarrage tant attendu la saison du printemps 2023 et si vous voulez juste commencer une nouvelle série animée, vous devriez faire celle-ci aventure de dark fantasy choisir. Studio MAPPA (« Jujutsu Kaisen ») évoque une fois de plus un grand art d’animation à l’écran et en combinaison avec les personnages intéressants et le cadre passionnant, tous les signes sont prêts à être un succès !

Conseil d’animation n° 4 : Mon héros à la maison

Est en fait Tetsuo Tosu un homme sans prétention. C’est un employé ordinaire qui aime utiliser son temps libre pour écrire ses propres romans policiers. Cependant, un jour, il remarque des ecchymoses et Blessures au visage de sa fille. Inquiet, il enquête et découvre que le yakuza y est impliqué. Jusqu’où ira Tetsuo pour protéger sa fille ?

Lancement : 2 avril 2023

Si vous êtes plus d’humeur pour un drame captivant devrait être, « My Home Hero » devrait certainement valoir le détour. La série animée est créée en studio Tezuka Productions (« Adachi et Shimamura ») réalisé par Takashi Kamei (« Transformers : War for Cybertron Trilogy ») et en promet un également expérience tangible et immersive devenir.

Astuce Anime # 5: Skip et Mocassins

Mitsumi est un lycéen plus qu’ambitieux, cependant quelques problèmes dans le domaine interpersonnel. En fait, elle a toute sa vie planifiée, mais étant originaire d’une petite ville, elle a du mal à s’installer coutumes métropolitaines s’y habituer et oui, votre premier jour d’école n’est vraiment pas censé se dérouler comme vous l’espériez.

Lancement : 4 avril 2023

Les fans de tranche de vie en auront également pour leur argent chez Crunchyroll au printemps 2023. « Skip and Loafer », le Travaux de sonorisation (« Un autre ») réalisé par Kotomi Deaï (« Natsume’s Book of Friends ») a des moments vraiment exagérés, cependant sont toujours accessibles. En raison de personnages charmantsbeaucoup d’entre vous se retrouveront sûrement dans les chiffres.

Plus de faits saillants animés de la saison printemps 2023 sur Crunchyroll :

docteur Pierre Nouveau Monde

MashleMagie et Muscles

Mobile Suit Gundam : La Sorcière de Mercure Saison 2

Mon histoire d’amour avec Yamada-kun au niveau 999

Raeliana – Pourquoi elle est devenue la fiancée du duc

Ce sont nos 5 conseils d’anime pour la saison printemps 2023 chez Crunchyroll. Quel prochain anime attendez-vous le plus avec impatience ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous !