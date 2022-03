Crunchyroll présentera toutes les séries Dragon Ball

L’anime classique de Toei Animation arrivera avec trois nouvelles séries au service de streaming Crunchyroll. Depuis le 15 mars, »Dragon Ball », »Dragon Ball Z » et »Dragon Ball GT » sera disponible avec sous-titres et doublage en espagnol et en anglais. l’animé de Goku et les guerriers Z, rejoint la série déjà disponible »Dragon Ball Super », l’anime le plus récent de cette histoire, et qui était déjà sur la plateforme Crunchyroll.

Les abonnés Crunchyroll auront enfin accès à toutes les saisons de »Dragon Ball », »Dragon Ball Z » et »Dragon Ball GT », il est donc désormais logique que Toei veuille tout son contenu Dragon Ball en un seul place, après avoir seulement »Dragon Ball Super » disponible.

Beaucoup avaient déjà prévu que l’anime arriverait sur Crunchyroll après l’union de la plateforme avec Funimation dans une tentative d’unir et d’élargir leur déjà grande collection d’anime.

La série animée originale »Dragon Ball » diffusée à la fin des années 1980, créée par Akira Toriyama, est basé sur le manga du même nom et du même créateur. Actuellement, l’intrigue se compose de cinq séries animées, 20 films d’animation, sept émissions spéciales et quatre collaborations.

L’histoire suit Goku de l’enfance à l’âge adulte, combattant aux côtés de ses amis et de sa famille contre divers antagonistes avec leurs propres objectifs. Commençant principalement comme un anime d’action comique, il a finalement commencé à inclure des histoires plus dramatiques qui penchaient vers le côté action avec quelques touches d’humour.

Depuis sa vie en tant que série manga, et avec l’aide de la franchise animée largement reconnue, la série »Dragon Ball » a réussi à se répandre dans l’industrie du jeu vidéo et est devenue l’une des franchises animées les plus populaires de toutes. temps.

La franchise reçoit actuellement un film à nouveau plus tard cette année appelé » Dragon Ball Super : Super Héros »qui aura un mélange entre des modèles 3D et le classique animé d’Akira Toriyama.