Crunchyroll présente la série complète Dragon Ball Super dans son catalogue

L’histoire de Dragon Ball Il est épique et suit la vie de son protagoniste Gokû tout en rencontrant des personnages qui pourraient bien être de grands amis ou les pires méchants. Le saiyan il apprend les arts martiaux et augmente son Ki en découvrant de nouvelles techniques qui le poussent à la limite. Maintes et maintes fois, ce héros affronte ses ennemis avec la satisfaction de vivre un bon combat. Croustillant a l’histoire la plus récente de Gokû.

Dans ce cas, nous parlons de la poursuite naturelle de la livraison populaire Dragon Ball Z, cette dernière divisée en quatre sagas : l’arrivée du saiyan, puis le combat avec Freezer, l’androïde parfait Cellule et la créature magique Majin Buu. Il y a eu une tentative de continuer avec l’histoire intitulée Dragon Ball GTmais il n’a pas été à la hauteur des attentes.

Quel contenu de Dragon Ball on peut trouver dans Croustillant? La dernière série : Super boule de dragon. Dans ce cas, Gokû rencontrer le Dieu de la destruction, Beerus, et son serviteur Whis. L’intrigue de la première partie du spectacle est basée sur le film La bataille des Dieux. Le héros se bat avec Factures et découvre qu’il y a des êtres plus puissants que lui.

Plus tard, vient la résurrection de Freezer ; le méchant prend vie grâce au Sphères du Dragon et s’entraîner pour devenir Congélateur d’or et se venger de Gokû. Il est également basé sur un film sorti avant la série.

Enfin, un tournoi très spécial, dans lequel les différents univers parallèles mesurent leur force en présentant leurs combattants les plus puissants. Le Univers 7 des Guerriers Z et le Univers 6 quel est son « jumeau » participer à cette « Tournoi de Force », dont l’antagoniste principal est le puissant Jiren, de l’univers 11, qui est plus fort que Dieux de la destruction.Goku et Freezer réussir à vaincre ce personnage et le Android 17 est le vainqueur du tournoi ! Croustillant présente cette série dans son intégralité. Profitez-en!