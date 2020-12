L’anime que nous aurons à partir de janvier a été annoncé. Ce sont les premières de Crunchyroll pour la saison hiver 2021.

L’anime ne peut pas être manqué lorsque nous sommes sur le point d’entrer dans le premier trimestre de l’année. Et comme l’une des séries qui nous apporte le plus de séries en Espagne, nous collectons toutes les Crunchyroll premières de la saison d’hiver 2021. Nous vous rappelons que, contrairement à Netflix ou similaire, les séries Crunchyroll ont une diffusion simultanée. Autrement dit, ils sont diffusés à leur arrivée du Japon. Par conséquent, ses premières sont hebdomadaires et pas toutes en même temps.

Cette saison s’accompagne de quelques retours tant attendus. Le principal est l’exclusivité Crunchyroll (produit par eux) Dr Pierre. L’arc de Stone Wars arrivera enfin dans son format anime en janvier. Il en sera de même pour les nouvelles saisons de Déclencheur mondial (après des années) et Cette fois, je me suis réincarné en slime.

Nous vous laissons la liste complète des premières et des séries qui continuent d’être diffusées en diffusion simultanée en Espagne.

Liste complète des sorties exclusives d’Amazon Prime Video en janvier 2021

Date de sortie

Titre

Format

08 janvier

Alors je suis une araignée, et alors?

Anime

Le donjon caché que je peux entrer

Anime

09 janvier

Anime

12 janvier

Anime

14 janvier

Anime

février

Étant donné, le film

Film

sans date

Anime

sans date

Ex-bras

Anime

sans date

Dr Ramune

Anime

sans date

Véritable maître de cuisine

Anime

sans date

Anime

sans date

Anime

sans date

Anime

sans date

Yamishibai: histoires de fantômes japonais 8

Anime

sans date

Umamusume: Pretty Derby (T2)

Anime

sans date

Anime

Ce sont les premières que la société a annoncées jusqu’à présent. Cependant, il y en a encore beaucoup à annoncer pour notre pays. Le site Web lui-même fait état de 8 annonces encore à faire, de sorte que la majeure partie de la série augmentera.

Série continue

Date de sortie

Titre

Temps

Mardi

Shadowverse

12h00

Trèfle noir

12h30

Vendredi

Avec un chien et un chat, chaque jour est amusant

05:00

Anime Kapibarasan

10h30

Jujutsu Kaisen

19:45

samedi

Dragon Quest: Aventure de Dai

03:00

Volume Rwby

dix-sept heures

Yashahime: Princes moitié démon

20h00

dimanche

Aventure Digimon

09h00

One Piece

09h00

Boruto: Naruto Next Generation

10:00