Crunchyroll Expo 2022 : les professionnels du cosplay partagent des conseils utiles pour les débutants !

Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, 45secondes.fr était au Salon Crunchyroll 2022 (CRX) à San Jose, Californie pour vous accueillir toutes sortes d’articles passionnants pouvoir livrer. Après nous vous avons déjà duré 4 conseils pour débuter le cosplay partagé, il y a plus de conseils à venir aujourd’hui !

Comment avons-nous obtenu ces conseils de cosplay utiles ?

Mais maintenant, vous vous demandez probablement comment nous avons pu obtenir autant de conseils différents. Nous avons parcouru le parc des expositions et avons parlé à différents cosplayers et ils nous ont demandé chacun bon conseil à noter pour les débutants en cosplay.

Le résultat est une petite collection que nous ne voulons évidemment pas vous cacher. Nos interlocuteurs avaient définitivement une idée du sujet, car il y en avait aussi parmi eux de vrais professionnels. Entre autres, bat.bones.cos, blakeda_wolfiecos, Fabrickind, Knovice Cosplay et Viktoria von Valkyrjur Sisters nous ont aidés. Merci beaucoup!

Prévoyez le meilleur, anticipez le pire

Un conseil que nous recevions plus souvent était que les débutants en cosplay devraient absolument faire attention au budget. Cela rejoint un conseil déjà évoqué dans notre précédent article sur le sujet. vous devriez vous-mêmes bien réfléchir avantcombien d’argent vous voulez investir. Ce qui suit s’applique : Prévoyez le meilleur, mais attendez-vous au pire !

Bien qu’il existe déjà de grands magasins ou des magasins spécialisés dans le cosplay, il doit y avoir pas toujours des produits chers, ce qui peut faire avancer votre costume. Parfois, vous pouvez trouver ce dont vous avez encore besoin, même dans petits commerces de proximité. Gardez un œil sur ces « trésors cachés » ouvert.

Faites toujours très attention à votre budget cosplay ©2017 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION AMW/SAO-A Project

Pour certains cosplays, vous besoin d’armure. Par exemple, pensez à des personnages comme Geralt von Rivia de la série « The Witcher », le « Goblin Slayer » ou des personnages de la franchise « Fate ». Un tel travail peut être intimidant, comme Viktoria nous l’a expliqué au CRX, mais ne vous laissez pas rebuter. Il y a toutes sortes de choses en ligne tutoriels utilesqui peut vous aider.

Une autre chose directement liée à votre costume est porter une perruque. Cela peut vous aider à vous rapprocher encore plus de l’apparence de votre personnage sélectionné. Un ustensile utile pour protéger à la fois la perruque et vos vrais cheveux, est un bonnet de perruque. Ceux-ci sont relativement bon marché à obtenir et certainement un investissement rentable.

N’allez pas seul à une séance photo

De plus, nous avons également reçu quelques Conseils pour la séance photo: Avant de présenter votre cosplay fini, vous devriez faire quelques poses différentes répéter. Peut-être y a-t-il des poses emblématiques pour lesquelles votre personnage est connu ? Sinon, pensez à quelque chose qui pourrait convenir à votre personnage. De plus, il n’y a pas de mal à obtenir quelque chose s’occuper de la photographiecomme la composition et l’exposition.

Organisez une séance photo à l’avance ou emmenez vos amis © 45secondes.fr

Un conseil que nous avons entendu à plusieurs reprises, que ce soit lors de conversations avec divers cosplayers ou également dans le cadre d’un panel, est que vous ne devrait pas aller seul à une séance photo ! Surtout si vous travaillez avec quelqu’un pour cela pour la première fois, il est conseillé d’en avoir un personne de confiance dire à l’avance quand vous serez où.

De plus, il ne faut pas avoir peur de « Non » à dire si jamais vous vous sentez mal à l’aise dans une situation. Parfois, il peut arriver que les photographes voulez corriger votre posture et ils vous touchent pour cela. Parlez-en au préalable pour que tout soit en ordre.

Amusez-vous avec votre cosplay!

Enfin, nous arrivons vraisemblablement conseil le plus importantqui nous a également été donné par divers cosplayers à Crunchyroll Expo 2022 pour les débutants : S’amuser! Le cosplay est pour tout le monde, peu importe l’âge, l’apparence ou le sexe.

Vous faites cela pour vous-même parce que vous le voulez et non parce que vous devez prouver quelque chose à qui que ce soit. D’ailleurs, tu devrais ne te compare pas trop aux autres, comme nous l’a conseillé Paige (Knovice Cosplay). Il y a toujours quelqu’un qui a un meilleur cosplay. Ne laissez pas cela vous décourager.

Au contraire : obtenez des conseils de ces personnes, comment vous pouvez améliorer votre prochain projet. En bref : n’ayez pas peur de faire le premier pas sur cette voie. Avoir confiance et faites-le exactement comme bon vous semble. Ensuite, le plaisir du cosplay vient tout seul.