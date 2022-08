Crunchyroll Expo 2022 : 3 astuces idéales pour la photographie de cosplay

Était à San Jose, Californie 45secondes.fr pour vous il y a deux bonnes semaines au Salon Crunchyroll 2022 (CRX) en route. À partir de là, nous avons non seulement toutes sortes de choses conseils utiles pour les débutants en cosplay apporté pour vous, mais aussi 3 conseils pour la photographie de cosplay.

Comment entrer en contact avec les photographes de cosplay ?

Avant de passer aux conseils mentionnés ci-dessus, quelques informations rapides d’abord : nous avons compris que Photographie de panel de cosplay pour les cosplayeurs visionné sur la scène Yuzu. Fabrickind, Knovice Cosplay et Moshitea Cosplay ont rapproché les trucs et astuces des auditeurs envoûtés.

Mais où rencontrer des photographes de cosplay ? Par exemple, vous pouvez utiliser des hashtags issus de conventions dans le réseaux sociaux passer au crible.

En règle générale, les photographes y écrivent qu’ils visiteront une foire commerciale. Alternativement, vous pouvez également Discord ou Facebook regardez autour de vous ou échangez des idées avec des amis dont le passe-temps est le cosplay.

Ensuite, contactez le photographe à l’avance pour entrer en contact clarifier les premiers détails. Voulez-vous simplement prendre des photos ou devrait-il être photo de groupe sera? Quand et où voulez-vous vous rencontrer et comment voulez-vous rester en contact? Idéalement, vous devriez clarifier tout cela avant votre séance photo. Aux conventions sont également séances photo impromptues possible.

Conseil n°1 : Faites attention à la sécurité lors de votre séance photo cosplay

Un point auquel porter une attention particulière lors de votre shooting photo cosplay est Sécurité et la clé est la communication.

Il est important que vous rencontriez le photographe toujours clairement d’accord. Parfois, votre pose peut avoir besoin d’être modifiée ou votre costume ajusté. Si tel est le cas, parlez-nous en avant.

Emmenez vos amis à des séances photo cosplay © 45secondes.fr

De plus, vous devriez aussi pas seul aller à une séance photo. Du moins pas si vous ne connaissez pas très bien la personne à qui vous parlez. C’est pourquoi les trois hôtes ont clairement indiqué qu’il est toujours avantageux de le faire à l’avance dis à quelqu’un en qui tu as confiancequand et où vous prendrez les photos. Aux salons comme Crunchyroll Expo, ce n’est pas un si gros problème à cause de la foule.

Astuce 2 : Faites attention à votre environnement pendant la séance photo cosplay

Bien sûr, les séances photo ne se limitent pas à cela. Par exemple, votre environnement est également important, et si vous le regardez attentivement, vous pourriez même être inclure dans vos photos.

Il est bien sûr également possible de faire quelque chose se déplacer dans la régionpour rechercher des endroits appropriés pour votre séance photo cosplay.

Essayez d’éviter les personnes en arrière-plan © 45secondes.fr

Si vous avez trouvé un environnement approprié, vous devez également vous assurer que vous êtes également à cet endroit vraiment autorisé à prendre des photos. S’il y a d’autres personnes, comportez-vous toujours avec considération et assurez-vous de ne pas quitter les lieux laissé si proprecomme vous l’avez trouvé.

Astuce 3 : Assurez-vous que votre équipement a ce petit quelque chose en plus

Maintenant quelques mots sur votre équipement. Si vous souhaitez prendre des photos par vous-même, votre téléphone portable suffit souvent. De nombreux appareils photo pour smartphones actuels prennent de très bonnes photos. Pour améliorer la composition de l’image, pensez à la Règle des tiers.

L’image est utilisée comme une aide dans ce une grille de 3×3 cases répartis. La plupart des téléphones mobiles et des appareils photo prennent en charge une telle fonction.

Une grille vous aide dans la composition de l’image © 45secondes.fr

Pour donner un petit quelque chose à vos photos, vous pouvez lentilles ou autres accessoires expérience pour votre appareil photo de téléphone portable. Les choses que vous avez à la maison peuvent également être utiles, par exemple bougies chauffe-plat ou lampespour créer une certaine atmosphère. Si vous voulez investir un peu plus d’argent, vous pouvez bien sûr aussi en avoir un appareil photo raisonnable utiliser avec des accessoires.