Crunchy Black est prêt à venger Boosie Badazz se faire tirer dessus

Crunchy Black, de la renommée de Three 6 Mafia, a déclaré qu’il aimait vraiment Boosie Badazz et qu’il se serait vengé de sa fusillade si Boosie le lui avait demandé.

« Quand j’ai entendu que Boosie s’était fait tirer dessus, j’ai pensé qu’il pouvait m’appeler, parce qu’un * gga ne croira pas que je vais apparaître sur leur cul », a déclaré Crunchy. « Et je vais dire cette merde fort et fier, parce que je baise avec Boosie: Boosie aurait pu avoir un plâtre sur sa jambe, il m’a dit, ‘Crunchy Black, moi et toi baise avec chacun autre.' »