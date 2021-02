Cruella: Voici à quoi ressemble Emma Stone dans le nouveau film de Disney

Suivant la tradition de «maléfique», Disney a préparé un nouveau film inspiré par un autre de ses méchants les plus emblématiques. L’actrice gagnante Oscar Emma Stone sera en charge de jouer dans une histoire sur Cruella de Vil, la tristement célèbre figure antagoniste du film « 101 Dalmatiens« , Qui aura le nom simple de »Cruella».

Après un long moment depuis l’annonce de son développement, Disney a enfin sorti une première affiche pour le film très attendu, annonçant que l’on peut s’attendre à voir un premier aperçu demain (mercredi 17 février).

Présentant une esthétique en noir et blanc, avec une puissante police rouge pour le titre de la bande, on peut apprécier Calcul portant la coiffure classique du personnage mi-noir et mi-blanc. Jusqu’à présent, les dirigeants de Disney prévoit d’organiser la première du film en mai pendant le week-end de « Jour commémoratif»(Vacances consacrées aux morts au combat de l’armée américaine).

On pense que la sortie de la première bande-annonce pourrait révéler une alternative à la distribution du film, par exemple une première à travers le catalogue de Disney + à travers votre service ‘Accès Premier‘comme tu le ferais’Raya et le dernier dragon», La dernière bande de Animation Disney Il coûtera 30 € de plus avant sa sortie dans le catalogue régulier.

Le film a dans sa distribution Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste Oui Emily Boocham. Il a l’adresse de Craig Gillespie, réalisateur du film « Moi, Tonya« Avec un script de Dana Fox Oui Tony McNamara.

La bande originale de « 101 Dalmatiens « Il est sorti en 1961, devenant l’un des grands classiques de la maison d’animation. Il est basé sur le roman homonyme écrit par Dodie Smith, Écrivain britannique connue pour ses romans de fiction et ses pièces de théâtre.

Ce ne serait pas la première fois Cruella de vil vient à l’action en direct. En 1996, Photos de Walt Disney créerait un remake réalisé par Stephen Herek, qui travaillerait déjà pour l’étude avec « Les puissants canards».

En plus d’avoir les performances de Jeff Daniels, Joely Richardson, Hugh Laurie et Mark Williams, l’actrice nominée pour Oscar Glenn Fermer serait chargé de donner vie à Cruella de Vil, un personnage qu’il répéterait dans la suite sortie en 2000.