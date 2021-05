« Cruella »: réimagination exceptionnelle d’un personnage classique (Critique)

Ces dernières années, les tentatives de Disney pour rejoindre le film avec des acteurs en direct ont été, pour le moins, erratiques. Alors que les ré-adaptations de « Aladdin » ou « La Belle et la Bête » se sont révélées extrêmement satisfaisantes, des films comme « Dumbo » ou « Mulan » n’ont tout simplement pas réussi à faire décoller leur potentiel.

Malgré les énormes attentes placées sur la performance d’Emma Stone, lauréate de l’Oscar pour son travail dans «La La Land», les doutes sur sa performance en tant que Cruella de Vil, l’un des méchants les plus emblématiques de Disney, étaient compréhensibles (Faut-il se souvenir « Maléfique »?)

Mais étonnamment, « Cruella » n’est pas seulement une manière satisfaisante de raconter les origines de ce flamboyant méchant. Le film réalisé par Craig Gillespie se révèle être une comédie dramatique aux proportions épiques mettant en vedette un humour cinglant et noir comme jamais vu dans une production Disney ces dernières années.

« Cruella » se déroule à Londres pendant une période indéfinie dans les années 1970, à l’apogée du mouvement punk, où Stone joue Estella, qui pour des raisons tragiques dans la vie n’a plus la présence de sa mère dans ce monde., Une femme douce qui a essayé pour lui apprendre à éviter les ennuis (mais sans succès la plupart du temps)

Se retrouvant seule dans les rues de Londres et avec son rêve de devenir créatrice de mode apparemment tronqué, elle trouve du réconfort grâce à Horace (Paul Walter Hauser) et Jasper (Joel Fry), deux voleurs avec lesquels elle forge un lien familial au fil du temps. au fil des ans, jusqu’à ce que le destin lui permette de travailler dans une entreprise de mode sous la tutelle de la baronne von Hellman (Emma Thompson)

Le plus grand attrait de « Cruella » est la construction même de cette nouvelle identité, qui se pose initialement comme une vengeance personnelle contre la baronne pour devenir la nouvelle personnalité avec laquelle le personnage de Stone est présenté au monde.

Loin d’essayer de faire pitié d’elle le spectateur, voire de la présenter comme «incomprise devant un monde cruel», Guillespie donne naissance à ce futur monstre du monde de la mode en terroriste (pas au sens littéral du terme) du monde de la mode, se positionnant comme une icône punk qui capte l’attention de la presse londonienne.

Même avec la présence exagérée de la baronne en tant qu’antagoniste du film, Emma Stone est le véritable cœur du film, comme il fallait s’y attendre. Leur performance n’a un charme qu’égalé par leurs costumes élaborés et le grattage de la bande-son qui l’accompagne, qui offre le meilleur que la montée du mouvement punk avait à offrir à l’époque (des Stooges aux Rolling Stones).

Le film risquait de voir son « antihéroïne » tomber complètement dans la folie sans possibilité de reprendre le chemin, mais « Cruella » parvient véritablement à ne présenter que le niveau de malice nécessaire pour cimenter le personnage.

Après tout, c’est toujours une histoire d’origine. « Cruella » est un véritable acte de pure rébellion parmi les productions récentes de son studio, montrant qu’elles sont encore capables de construire des histoires sombres sans sombrer dans la tentative.