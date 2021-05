«  Cruella  » propose enfin la formule parfaite pour les adaptations «  live-action  » de ses classiques animés: trahissez-les sans crainte

«Cruella» Cela fait partie, en principe, du transfert systématique que Disney effectue de toute sa mythologie animée à l’image réelle. C’est une opération qui nous a donné des moments chanceux, comme «Le livre de la jungle», quelques désastres comme «Aladdin» et beaucoup de médiocrités comme «Le Roi Lion». Mais avec «Cruella», il semble avoir enfin frappé la cible, avec un film avec de la personnalité et qui oublie sa référence animée.

Le secret était, bien sûr, dans faire appel à quelqu’un avec suffisamment de personnalité pour injecter un nouveau zeste dans le personnage. Dans ce cas, avec quelques choix très intelligents de Disney: en plus d’être inspiré par une histoire d’Aline Brosh McKenna (scénariste de ‘The Devil Wears Prada’, à laquelle ‘Cruella’ doit beaucoup), il y a le réalisateur Craig Gillespie, qui a écrit et réalisé le formidable «Yo, Tonya»; et co-scénariste Tony McNamara, nominé aux Oscars pour « The Favorite ».

Tous deux sont responsables de portraits iconoclastes de quelques femmes qui ne correspondent pas à l’archétype du méchant, mais certainement pas à l’archétype de l’héroïne. Des femmes qui ne renoncent pas à l’ambiguïté morale pour mener à bien leurs projets, et qui en tout cas ont un parcours psychologique un peu plus complexe que celui de tant d’antihéros masculins qui ne sont que des bombes à fusible très court.

«Cruella» appartient à cette lignée d’héroïnes au cœur débordant de blessures en perpétuel état de guérison. Autrement dit, une relecture du méchant des «101 Dalmatiens», qui comme Maléfique dans l’original de «La Belle au Bois Dormant», était un type diabolique sans pervers. « Cruella » trahit facilement le film qui est censé être une préquelle (Il est absolument impossible que cette Cruella et celle-là soient les mêmes), et c’est précisément pourquoi elle réussit: elle est capable de voler librement et de laisser le classique continuer à être un classique revisitable, et dans le présent on peut demander à d’autres des questions.

Le diable porte Vivienne Westwood

‘Cruella’ cuenta cómo Estella, una joven de indómita creatividad y sentido de la moda (Emma Stone) entra a trabajar a las órdenes de la estirada Baronesa (Emma Thompson), dueña de un emporio de la moda y con unos cuantos esqueletos en el armoire. Bientôt, Les traumatismes et la personnalité de Cruella se dévoilent, déclenchant une guerre d’esthétique époustouflante.

« Cruella » orne son développement de clin d’œil au film original (la relation du protagoniste avec les Dalmatiens, le personnage d’Anita, les deux hommes de main, la physicalité du personnage dans des séquences comme la poursuite en voiture), mais cela ne dépend pas d’elle . Cette Cruella en est une autre. Oui Gillespie et McNamara s’amusent à jouer avec une série de plis moraux très intéressants: Cruella est une identité de super-vilain de la mode que la vraie Estella laisse faire des ravages.

Et ce chaos est semé par la créativité, avec ongles les performances qui soulignent le travail de conception de production spectaculaire du film. Entre les deux Emmas, ils enfilent une centaine de tenues spectaculaires qui s’amusent avec une idée plutôt hooligan: Cruella a inventé l’esthétique punk, de la même manière que les différents méchants de Disney ont été, à travers l’histoire, des icônes de la transgression visuelle et de la débauche morale.

‘Cruella’ est un film parfaitement équilibré, agile de deux heures et sans trop de concessions, et plein de détails: des interprétations des secondaires (le propriétaire du magasin où travaille Estella est incroyable, j’ai besoin d’un spin-off juste pour lui) aux scènes spectaculaires débordant d’extras, des idées telles que la multiplication des Cruellas aux dialogues qui suintent du poison et des mauvaises intentions. Bien que, comme toujours à Disney, le résultat final soit pour la plupart inoffensif, «Cruella» est une comédie pop phénoménale pleine de vitriol visuel.