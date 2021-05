Cruella pourrait avoir une suite avec Emma Stone

Depuis que Disney a créé sa plate-forme numérique, Disney Plus, la stratégie de ramener ses films classiques au format live-action et avec une touche moderne n’a pas cessé de fonctionner parfaitement. Et, maintenant, ils l’ont montré avec la première de Cruella, le film dérivé de 101 Dalmatiens qui a frappé le service à la demande il y a quelques heures à peine et fait déjà fureur.

Emma Stone qualifiée de Cruella. Photo: (Disney Plus)



Avec Emma Stone et réalisé par Craig Gillespie, Cruella Il a fallu beaucoup de temps pour travailler car il est en chantier depuis 2016 et devait initialement sortir en 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, Disney a été contraint de reprogrammer l’ensemble de son calendrier afin de donner de l’espace à chaque production. Cependant, la date de ce long métrage a été stratégiquement choisie puisqu’ils ont rendu hommage à l’acteur décédé, Cameron Boyce, qui aurait aujourd’hui 22 ans.

De quoi parle Cruella?

Dans le classique 101 Dalmatiens, Ce méchant, qui est joué par Glenn Close, a l’air plus vieux et particulièrement diabolique. Mais cette fois, Le film se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock où une jeune escroc nommée Estella (Emma Stone) décide de se faire un nom avec ses créations créatives.







Cependant, lorsqu’Estella se lie d’amitié avec Jasper et Horace, deux voleurs qui admirent son dévouement au mal, son côté le plus sombre commence à se révéler. Même ainsi, il devient Cruella quand son talent attire l’attention de la baronne von Hellman, qui l’oblige symboliquement à montrer qui elle est vraiment.

Y a-t-il une suite à Cruella?

Comme pour toute production nouvellement sortie, Disney devra attendre de voir la réponse du public. Pour le moment, les critiques étaient mitigées puisque certains ont fait l’éloge du film, tandis que d’autres ont assuré qu’il ne correspondait pas au niveau de Cruella et ils sont même venus la comparer à Joker.

De toute façon, Les scènes post-crédits sont chargées d’ouvrir les portes d’une éventuelle suite ou même d’un spin-off de certains personnages. Bien que, pour l’instant, nous ne devrons attendre que le film arrive gratuitement dans le monde entier le 16 juillet.