Cruella: nouvelle affiche d’Emma Stone alors que la méchante anticipe sa première bande-annonce

«Cruella» sera le prochain film de Photos de Walt Disney, dirigée par Craig Gillespie, où ils nous amèneront au présent à l’un des méchants historiques: Cruella De Vil, interprétée par Emma Stone. Cette comédie dramatique a été écrite par Aline Brosh McKenna, Jez Butterworth, Dana Fox, Kelly Marcel, Tony McNamara et Steve Zissis, sur la base du personnage du film. «101 Dalmatiens».

Le synopsis officiel de l’action en direct de l’un des plus grands méchants de Disney est la suivante: « Situé dans les années 1970 à Londres, la créatrice de mode Cruella de Vil devient obsédée par les fourrures des chiens, en particulier des Dalmatiens, jusqu’à ce qu’elle devienne une légende impitoyable et terrifiante. ». Découvrez leur affiche!

« Hello Cruel World. Nouvelle bande-annonce demain », ont été les mots choisis sur les réseaux sociaux pour diffuser la nouvelle image de «Cruella». Les fans ont réagi positivement et Ils attendent leur première avance pour ce mercredi, qui montrera un premier regard sur le long métrage qui racontera son histoire d’origine.

C’est un projet d’environ 10 ans, puisqu’en 2011 il a été officiellement annoncé et cinq ans plus tard Emma Stone a été choisi pour être le protagoniste. Le tournage a commencé à la mi-2019 et a été confirmé par une image à l’Expo D23. En plus de l’actrice, ils seront Emma Thompson, Paul Walter Hauser (Horace) et Joel Fry (Jaspe).

+ Quand Cruella sort-il?

Le film devait sortir en décembre 2020, mais comme d’autres productions, il a été victime de la pandémie du Coronavirus. Disney a officiellement signalé son retard et finalement sortira en mai 2021 et ça pourrait être sur le service de streaming Disney +, comme «Mulán».