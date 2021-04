Cruella et Joker sont-ils identiques? Emma Stone répond

Cela fait plusieurs mois que Emma Stone est le centre d’attention. Puisqu’on savait qui jouera Cruella de Vill Dans la nouvelle action en direct de Disney, son nom continue de faire rage, cependant, les choses ont empiré lorsque la première bande-annonce de ce nouveau film est sortie.







C’est que, lorsque la première avance a atteint les réseaux, les fans n’ont pas mis longtemps à jouer la comparaison entre le long-métrage qui sera en vedette Emma Stone avec Joker, avec Joaquín Phoenix. Les deux sont axés sur le pouvoir de transition d’un personnage marginal à un méchant avec un caractère écrasant et une teinte d’excentricité.

Emma Stone a été comparée à Joaquin Phoenix. Photo: (IMDB)



Cependant, dans une interview avec Total Films, la protagoniste et son réalisateur, Craig Gillespie, ont clairement indiqué que les similitudes entre un film et l’autre sont l’invention des téléspectateurs. « Il est très différent de Joker à bien des égards. Je ne me comparerais jamais à Joaquin Phoenix, même pas à distance. J’aurais aimé être plus comme lui« Dit Stone.

De son côté, Gillespie a souligné les différences entre son film et celui de Todd Phillips. « Cruella fait face à certaines choses vraiment profondes et émotionnelles qui la transportent vers son côté sombre et pervers. Le style du film a beaucoup de rythme et de bavardages absolument charmants, ce qui le rend très différent de Joker.», A-t-il assuré.

Emma Stone qualifiée de Cruella. Photo: (IMDB)



Cependant, pour vérifier que Stone et Craig ont raison, nous devrons attendre le 28 mai prochain, jour de sa sortie. Le film sortira en salles et Disney plus simultanément.