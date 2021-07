Cruella est désormais disponible sans frais supplémentaires exclusivement via Disney +

Photos de Walt Disney présente Cruelle, un film réalisé par Craig Gillespie dans lequel ils nous amèneront au présent l’un des méchants les plus emblématiques: Cruella De Vil, interprétée par Emma Pierre, lauréat de l’Oscar. Après avoir créé le 28 mai sur le service de streaming Disney+, où il était sous un accès Premium, A partir de ce vendredi 16 juillet, il est déjà disponible entièrement gratuitement en exclusivité sur la plateforme.

De quoi s’agit-il Cruelle? Voici leur synopsis officiel : Situé dans le Londres des années 1970 au milieu de la révolution punk rock, il suit une jeune arnaqueuse nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils peuvent se construire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode terriblement élégante et terrifiante. ».

En plus de Emma Pierre dans le rôle principal, le casting de la bande que vous pouvez déjà voir dans Disney+ Il est composé de Emma Thompson (Baronne von Hellman), Joël frire (Jasper Badun), Paul Walter Hauser (Horace Badun), Emily hêtre (Catherine Miller), Kirby Howell-Baptiste (Anita « Gossip » chérie), Marquez fort (John), John McCrea (Artie), Kayvan Novak (Roger), Jamie Demetriou (Gérald) et Andrew Leung (Jeffrey).

« Je ne peux pas imaginer une autre actrice qui pourrait définir le voyage d’Estella à Cruella aussi précisément et vivement qu’Emma Stone, car elle apporte tellement d’humour, tellement d’esprit, tellement de finesse au personnage, et en même temps le rend si réel … », dit le producteur Marc platt. Dans la même ligne de pensée que l’actrice est née pour le personnage, Andrew Gunn ajoute : « Emma Stone a la capacité extraordinaire de jouer un personnage désagréable et égoïste, et en même temps de séduire le public ».







Comme s’il ne suffisait pas de voir à l’écran l’un des meilleurs antagonistes du cinéma, interprété par la grande Emma Stone, vous pouvez également profiter de sa bande-son incroyable. Florence + La Machine, disque de platine plusieurs fois primé et groupe primé à travers le monde, interpréter la nouvelle chanson originale « Appelle moi Cruella ». En outre, nous aurons de la musique des années 70 Quoi « D’une façon ou d’une autre » de Blondie, « Dois-je rester ou dois-je partir » de L’affrontement, « Pierre froide fou » de la reine, « Murmure, murmure » par Bee Geed, « Cinq pour un » par les portes et « Tout plein d’amour » par Ike et Tina Turner.

