Cruella est classé PG-13, promettant un redémarrage sombre et violent pour Classic Disney Villain

La prochaine sortie en direct de Disney, Cruella ne craindra pas les plans néfastes et les perspectives violentes du méchant emblématique, le film étant désormais officiellement classé PG-13. Cruella a reçu cette note en raison de « certains éléments de violence et thématiques », ce qui signifie qu’il sera probablement un peu plus axé sur les adultes que les aventures animées sur lesquelles il est basé.

Cruella n’est pas la première fonctionnalité de Disney en direct à recevoir une note PG-13, avec le récent remake de Mulan également donné la même désignation. Bien que ce ne soit pas trop surprenant, car ce dernier traite de la guerre et des combats à l’épée, on se demande ce que Cruella impliquera. Une description comme « éléments thématiques » est vraiment assez vague, mais avec le film qui décrit les événements qui ont conduit Cruella de Vil à devenir obsédée par les peaux de chiens, en particulier les dalmatiens, Cruella pourrait devenir un peu sombre alors que le personnage grandit lentement dans la légende impitoyable et terrifiante que nous aimons tous détester.

La récente bande-annonce de Cruella rapidement recueilli des comparaisons avec des films classés R comme le Joker du réalisateur Todd Phillips, alors peut-être que ces comparaisons n’étaient pas aussi risibles qu’on le pensait, le film racontant la même histoire d’un rôle de type anti-héros perturbé. Bien que la version Disney, bien sûr.

Cruella reprendra avec le tristement célèbre personnage de Disney dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, et suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres.

Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute. Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance.

Le film présentera au public une version beaucoup plus jeune du personnage que celle à laquelle nous sommes habitués et se concentre sur la méchante emblématique de Disney, Cruella de Vil, retraçant sa jeunesse, bien avant qu’elle ne devienne une maniaque de meurtre de chiens. Réalisé par Moi, Tonya et Lars et la vraie fille Craig Gillespie d’après un scénario écrit par Aline Brosh McKenna (Ex petite amie folle), Jez Butterworth (Ford contre Ferrari), Kelly Marcel (Venin) et Tony McNamara (Le favori), ainsi que Dana Fox et Steve Zissis.

Cruella a amassé un casting d’étoiles dirigé par La La Land L’actrice et lauréate d’un Oscar Emma Stone dans le rôle principal de la célèbre criminelle Cruella de Vil, avec le casting de soutien qui mettra en vedette Emma Thompson dans le rôle de la baronne, Paul Walter Hauser dans le rôle d’Horace, Joel Fry dans le rôle de Jasper, Emily Beecham comme Anita, Kirby Howell-Baptiste comme Tabitha et Jamie Demetriou comme Gerald.

Cruella devrait sortir aux États-Unis le 28 mai 2021 chez Walt Disney Studios Motion Pictures.

Cruella n’est que l’un des nombreux projets Disney en direct devant être publiés par le studio, y compris un remake de Pinocchio réalisé par Robert Zemeckis et avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, un remake en direct du film d’animation de 1953 de Disney Peter Pan titré Peter Pan et Wendy, et Enchanté 2, la suite tant attendue des années 2007 Enchanté qui réunira Amy Adams et Patrick Dempsey. Cela nous vient grâce à Film Ratings.

