Cruella de Disney et Luca de Pixar feront leurs débuts sur Disney + cet été

Disney a remanié son calendrier de sortie de films, une fois de plus. Cela a abouti à quelques grands films, à savoir Cruella et Pixar Luca, en direction de Disney +. Le mouvement intervient alors que les théâtres, lentement, reviennent à la vie dans le monde entier. Les studios s’adaptent en prévision d’un (espérons-le) meilleur été au box-office. Mais Disney n’abandonne pas encore le streaming. Pas par n’importe quel effort d’imagination. Au contraire, ils semblent doubler leur volume à l’approche de la saison estivale de tournage.

Le premier debout, Cruella, la prochaine histoire d’origine de Cruella De Vil, va maintenant arriver à la fois dans les théâtres et sur Disney + le même jour. Sa date de sortie est désormais fixée au vendredi 28 mai. Le film, qui met en vedette la lauréate d’un Oscar Emma Stone dans le rôle principal, fera partie du programme Premier Access. Aimer Mulan et Raya et le dernier dragon, Les abonnés Disney + auront la possibilité de payer 29,99 € supplémentaires pour regarder Cruella. Ils pourront ensuite le diffuser tant qu’ils seront abonnés au service.

Pour ce qui est de Luca, il suivra le même chemin que celui de Pixar Âme. Le prochain film fantastique d’animation arrivera sur Disney + le 18 juin. Il ne fera pas partie du programme Premier Access. Au lieu de cela, les abonnés pourront regarder le film sans frais supplémentaires. Selon un communiqué de presse, Disney a déclaré que le communiqué se veut «une offre spéciale pour le coup d’envoi de la saison estivale». Le film sortira toujours sur certains marchés internationaux où Disney + n’est pas encore disponible.

Cruella est dirigé par Craig Gillespie de Moi, Tonya renommée, travaillant à partir d’un scénario de Dana Fox et Tony McNamarawhich. Le film se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock. Il se concentre sur une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal. Ensemble, ils parviennent à se faire une vie dans les rues de Londres. Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la légende de la mode, la baronne von Hellman (Emma Thompson). Leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance.

Luca, qui a récemment révélé sa première bande-annonce, est réalisé par le nominé aux Oscars Enrico Casarosa. Il est situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne. C’est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon qui vit un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de promenades en scooter sans fin. Le garçon partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami. Cependant, tout le plaisir est menacé par un secret profondément ancré: ce sont des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau.

Disney a également décidé de publier Marvel’s Veuve noire à la fois dans les cinémas et via Premier Access sur Disney +. Le film MCU tant attendu arrivera en juillet. Tous ces films seront disponibles sur l’application de streaming Disney +.

