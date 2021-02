Cruella de Disney est comparée au Joker en tant que première bande-annonce des gouttes de film Prequel

Fournissant un peu plus d’explications pour la comparaison, un utilisateur de Twitter a déclaré: « Les deux ont ce genre d’ambiance «La société m’a laissé dans le froid, donc je récupère ce qui devrait être le mien et je me fais un nom et un chaos».

« Cela ressemble moins à quelque chose que les fans de Disney se souviendront de l’emblématique 101 Dalmatiens méchant, Cruella de Vil, et plus comme le Joker de Jared Leto disant à Batman: « Nous vivons dans une société ».

Un synopsis pour le prochain film se lit comme suit: « Lauréate d’un Oscar Emma Stone (La La Land) étoiles dans Disney’s Cruella, un tout nouveau long métrage d’action en direct sur les débuts rebelles de l’un des méchants les plus notoires – et notoirement à la mode – du cinéma, la légendaire Cruella de Vil.

« Cruella, qui se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, suit une jeune grifter nommée Estella, une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Elle se lie d’amitié avec une paire de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres.

«Un jour, le flair d’Estella pour la mode attire l’attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode au chic dévastateur et terriblement haute, incarnée par Emma Thompson, deux fois lauréate d’un Oscar (La fin, le sens et la sensibilité d’Howard). Mais leur relation déclenche un cours d’événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir Cruella bruyante, à la mode et vengeance. «