Cruella 2 est en début de développement chez Disney et l’équipe d’origine devrait revenir

Une suite à Cruelle est officiellement en chantier. Une semaine seulement après la première de l’histoire des méchants de Disney dans les cinémas américains, il a été annoncé que le développement initial de la deuxième partie avait déjà commencé. Réalisateur Craig Gillespie et le scénariste Tony McNamara devraient tous deux revenir pour réaliser et écrire le scénario, respectivement. On ne sait pas si Stone devrait également revenir pour reprendre son rôle acclamé de méchant titulaire, bien que cela semble plus probable qu’improbable.

« Nous sommes très satisfaits de Cruellele succès au box-office de , en conjonction avec ses solides performances Disney + Premier Access à ce jour », a déclaré un porte-parole de Disney dans un communiqué, par THR. « Le film a été incroyablement bien accueilli par le public du monde entier, avec un score d’audience de 97 %. sur Rotten Tomatoes en plus des A dans chaque groupe démographique de CinemaScore le week-end d’ouverture, le classant parmi les plus populaires de nos réimaginations en direct. Nous attendons avec impatience un long terme alors que le public continue d’apprécier ce film fantastique. »

Cruelle créé le 28 mai, devenant simultanément disponible pour diffuser sur Disney + avec Premier Access pour 30 € supplémentaires. En plus de recueillir des critiques plutôt positives, le film s’est bien comporté au box-office avec 48,5 millions de dollars de ventes de billets jusqu’à présent. Parce que d’autres réimaginations en direct de Disney comme Aladin et Le roi Lion avoir des séquelles en préparation, ce n’est pas un choc de voir l’histoire de Cruelle continuer également, compte tenu de la réponse qu’il a reçue de sa première.

Tony McNamara a écrit le scénario de Cruelle avec Dana Fox, d’après une histoire d’Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel et Steve Zissis. Avec Stone, le casting comprenait Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste, Mark Strong, John McCrea et Kayvan Novak. Emma Thompson a également joué aux côtés de Stone dans le rôle de la baronne von Hellman, la mère biologique, la patronne et la rivale de Cruella.

Avant les nouvelles de Cruelle 2 entrant dans le développement, Stone et Thompson ont tous deux suggéré qu’ils seraient à bord pour une suite. Thompson, qui est également scénariste, a été interrogé sur la perspective de Cruelle obtenir une suite dans une récente conversation avec Rotten Tomatoes. Pour sa part, Thompson dit qu’elle serait prête à écrire le scénario, qui pourrait être du style Parrain II avec son histoire se déroulant sur deux périodes différentes.

« J’écris la lettre maintenant. En fait, quelqu’un a-t-il des papiers? ‘Cher M. Disney…’ Oh, est-il toujours là? Je ne sais même pas », a déclaré Thompson. « « S’il vous plaît, pouvons-nous faire exactement ce qui vient d’être suggéré dans cette interview ? » Je l’envoie. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle serait à bord pour apparaître dans la suite si elle était écrite par Thompson, Stone a ajouté: « Oh mon dieu, je veux dire, allez. Si Emma Thompson a écrit quelque chose … »

Aucune date de sortie n’a été fixée pour Cruelle 2 et on ne sait pas non plus quand le tournage devrait commencer. En attendant, Cruelle peut être vu dans les cinémas et sur Disney+ avec Premier Access. Espérons que Stone pourra revenir pour la suite, car de nombreux fans ont félicité l’actrice pour sa performance dans les jours qui ont suivi la première. Plus d’informations devraient arriver bientôt maintenant que le dalmatien semble être sorti du sac. Cette nouvelle nous vient du journaliste The Hollywood.

Sujets : Cruella