Cruella 2 commencera le tournage l’année prochaine

Cruelle La star Paul Walter Hauser a maintenant fourni une mise à jour prometteuse sur le développement d’une suite à la préquelle des méchants de Disney. Dans une interview avec Forbes, Hauser, qui a dépeint le voleur et complice de Cruella Horace lors de la première sortie, a révélé que Cruelle 2 passera devant les caméras en 2023.

« On m’a dit que nous le ferions l’année prochaine. Je ne sais pas quand mais je pense que Tony McNamara est en train d’écrire le scénario en ce moment. Il est probablement en train de bricoler avec ça. Nous devons travailler avec le calendrier toujours chargé de Craig. Gillespie et Emma Stone, qui valent la peine d’attendre, donc chaque fois qu’ils voudront le faire, je serai là. »

Ainsi, même s’il n’est pas tout à fait sûr précisément quand Cruelle 2 commencera le tournage, il déclare que l’écrivain Tony McNamara, qui a écrit le premier film, travaille actuellement dur sur le scénario. Hauser note les horaires chargés du réalisateur Craig Gillespie et de la star Emma Stone, ce qui pourrait retarder la production. Mais vu le succès de Cruelletoutes les personnes impliquées sont sans aucun doute ravies de retourner dans le monde de l’un des plus grands méchants de Disney.

Emma Stone a signé pour revenir pour Cruelle 2

La première Cruelle est dirigée par la lauréate d’un Oscar Emma Stone (La La Terre), qui entre dans la peau chère de Cruella De Vil de Disney. Le film explore les débuts rebelles de l’un des méchants les plus notoires – et notoirement à la mode – du cinéma, alors que Cruella commence dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock et suit une jeune escroc nommée Estella. Une fille intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations, elle se lie d’amitié avec deux jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal, et ensemble, ils sont capables de se construire une vie dans les rues de Londres.

Un jour, le flair d'Estella pour la mode attire l'attention de la baronne von Hellman (Emma Thompson, double lauréate d'un Oscar), une légende de la mode qui est d'un chic dévastateur et d'une terrifiante haute. Mais leur relation déclenche une série d'événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté méchant et à devenir la Cruella bruyante, à la mode et vengeresse.





Réalisé par Craig Gillespie (Moi Tonya) d’un scénario de Dana Fox et Tony McNamara, avec une histoire d’Aline Brosh McKenna et Kelly Marcel & Steve Zissis, Cruella met en vedette Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste et Mark Strong aux côtés d’Emma’s Stone et Thompson . Cruelle a été l’un des premiers films à sortir en salles et disponible simultanément sur Disney + via son Premier Access, et a ensuite reçu des critiques généralement positives et a remporté deux nominations aux 94e Academy Awards.

On ne sait pas grand-chose sur la direction de Cruelle 2, bien que Stone et Thompson aient quelques idées. Alors que les derniers instants de Cruelle commencent à combler le vide entre la préquelle et les 101 Dalmatiens, il reste encore beaucoup de temps entre les deux et l'histoire à raconter avant les aventures de Pongo et Perdita.





La première Cruelle est désormais disponible en streaming sur Disney+.