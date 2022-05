Cruel Summer Saison 2: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Avertissement de spoiler: Cruel Summer Saison 1

Cruel Summer a été à la hauteur de son nom en étant cruel envers tous ses personnages, et c’est quelque chose que nous avons adoré regarder. Maintenant, préparez-vous à retourner dans un monde rempli de nostalgie, de maussade et de mystère car Été cruel a officiellement renouvelé pour sa deuxième saison et revient à Freeform. Après le lancement de l’émission à l’été 2021, elle est devenue un succès instantané pour le réseau. Cette sensation de Freeform a commencé à attirer rapidement les téléspectateurs avec ses histoires incroyablement folles de mystères dans les années 90.

Cela fait plus d’un an que la première saison est tombée, et nous avons été emmenés dans un endroit où nous avons laissé spéculer et tout remettre en question, mais maintenant que nous sommes certains que la deuxième saison arrive bientôt, nous ne pourrions pas être plus excités .

Cependant, tout d’abord, nous avons peut-être de mauvaises nouvelles pour les fans. Pour tous les téléspectateurs qui sont tombés amoureux de la distribution et de l’histoire de la première saison, la deuxième saison n’en verra rien. La saison à venir aura une histoire entièrement différente, de nouveaux visages, une toute nouvelle ville et une nouvelle chronologie. Bien que tout n’ait pas encore été révélé sur la deuxième saison, il y a déjà quelques détails et nous avons tout à partager avec vous.

Alors, voici tout ce que nous savons à ce jour sur le Été cruel saison 2.

Cruel Summer Saison 2 : à quoi s’attendre

Ce qui est intéressant Été cruel la saison 2 est qu’elle ne plongera pas dans le scénario précédent. C’est assez déroutant, étant donné que la saison 1 s’est terminée sur un cliffhanger lorsqu’il a été révélé que Jeanette avait fait irruption dans la maison de Martin Harris à une autre occasion qu’elle n’avait pas mentionnée. Bien qu’elle n’ait pas vu Kate, elle l’a entendue crier à l’aide depuis le sous-sol. Compte tenu d’un tel cliffhanger, nous nous attendrions à ce que les showrunners nous donnent la fermeture et nous disent à quel point la sociopathie obsédée par le statut de Jeannette peut aller, mais clairement, cela ne se produira pas.

Lorsque Deadline a annoncé en juin 2021 que l’émission serait renouvelée, il a été question de transformer l’émission en une série d’anthologies. Pendant ce temps, il y avait des rapports selon lesquels Tara Duncan, présidente de Freeform, attendait les idées des showrunners pour la saison 2 mais « a admis qu’elle pourrait présenter une nouvelle histoire avec le même casting ou, sous forme d’anthologie, utiliser le dispositif de deux points de vue en utilisant plusieurs chronologies avec un nouveau groupe. »

Depuis l’année dernière, il n’y a eu aucune mise à jour ou nouvelle concernant la saison à venir. Ce n’est que le mois dernier en avril que The Hollywood Reporter a finalement publié une mise à jour indiquant que la série serait officiellement une anthologie. À l’avenir, l’histoire peut être entièrement différente et nouvelle, mais elle contiendra toujours certains de ces éléments qui ont rendu la saison 1 si addictive. Sur la base du même reportage, on peut s’attendre à un drame nostalgique similaire repoussé dans la journée et raconté sous différents angles.

Gen-Z’ers étaient obsédés par la mode Y2K de l’émission, et par les regards, nous pouvons nous attendre à voir plus de cette ère de la mode. Le scénario se déroulera probablement dans « une ville idyllique au bord de l’eau dans le nord-ouest du Pacifique », où nous verrons « l’ascension et la chute d’une intense amitié adolescente », comme le rapporte le THR. « La saison tourne et tourne alors qu’elle suit l’amitié précoce entre Megan, Isabella et le meilleur ami de Megan, Luke, le triangle amoureux qui s’est épanoui et le mystère qui aurait un impact sur toute leur vie à l’avenir. »

Cruel Summer Saison 2 : Distribution





Forme libre

Maintenant que Été cruel sera une série d’anthologie, on peut s’attendre à voir de nouveaux visages. Heureusement, nous avons une idée de qui nous verrons dans la saison à venir. Nous avons Sadie Stanley de Kim Hushable renommée parmi les protagonistes, qui jouera le rôle d’une codeuse informatique et d’une étudiante A + nommée Megan Landry. Elle vient d’une famille de la classe ouvrière et apprend à devenir plus libre d’esprit une fois qu’elle rencontre une autre fille nommée Isabella, qui sera jouée par Lexi Underwood de Des petits feux partout la célébrité. Isabella est une fille amusante et charmante et fille de diplomates étrangers qui vient en tant qu’étudiante d’échange et reste avec la famille de Megan Landry. On dit qu’Isabella a un secret sur son passé, et c’est « la vraie raison pour laquelle elle est venue vivre avec les Landry ».

Griffon Gluck de Locke et clé la célébrité jouera Luke Chambers et est le gars qui peut ou non se mettre entre ces deux filles. Luke et Megan sont les meilleurs amis depuis des années, mais il a du mal à répondre aux attentes de sa famille et de son père très riches, dont Paul Adelstein de Scandale la renommée dépeindra.





Forme libre

Jessica Biel, EP de l’émission, a confirmé l’année dernière que nous verrons L’été cruel nouveaux épisodes en 2022. Cependant, il n’y a pas d’annonce officielle sur la date exacte. Cela dit, nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle saison tombe très bientôt.





