Croyez-nous, cette publicité pour un mobile chinois est la meilleure chose que vous verrez jamais

Téléphones pliables, sans cadre, sans caméra frontale … Il y a tout un monde d’innovation qui a fait un format mobile spécifique est resté dans l’ombre tout ce temps: mobiles robustes.

Aujourd’hui, précisément, nous avons parmi nous l’un de ces mobiles résistant aux chocs, à l’eau, à tout type d’effort auquel un mobile classique ne résisterait pas. Honnêtement, nous ne connaissons pas la marque même à distance, mais si votre publicité continue comme ça, peut-être que bientôt il fera une place dans la gamme chinoise.

Comment faire une annonce sur un mobile chinois robuste

Nous avons tous vu une publicité pour un smartphone à la télévision ou dans la rue. En règle générale, ces publicités sont destinées aux mobiles haut de gamme ou de milieu de gamme et à des entreprises peu connues, telles que Samsung, Sony ou Huawei. Publicité aujourd’hui il est indéniable qu’il joue un rôle très important dans la popularité d’un mobile.

Par conséquent, cette firme chinoise appelée AGM a fait l’une des publicités les plus surréalistes pour votre mobile robuste « AGM-X2 », une publicité totalement différente de ce à quoi nous sommes habitués et qui nous montre qu’il n’est pas nécessaire de jeter des indices vers d’autres marques ou leurs appareils pour faire un bien place:

Comme on peut le voir, AGM vous n’avez pas opté pour la vidéo de test de résistance typique pour votre mobile durciAu lieu de cela, il simule qu’une personne vit dans son mobile, qui sera toujours «en sécurité» puisque son mobile est «immortel».

Puisque nous sommes là, notons que cet AGM en plus d’avoir le qualificatif de «robuste» intègre 6 Go de RAM et 128 de ROM, un processeur Snapdragon, une double caméra arrière, un écran AMOLED … Bien sûr, il est étanche, mais c’est Quoi il est également capable de flotter si l’on ajoute une sorte de couverture!

Et des publicités comme celle-ci? Voyez-vous un avenir pour les mobiles robustes?

