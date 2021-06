La véritable histoire derrière Believe Me: The Abduction of Lisa McVey sur Netflix et ce qui s’est passé après.

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey a été ajouté à Netflix et la véritable histoire derrière elle est encore plus effrayante que le film.

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey En fait, il a fait ses débuts aux États-Unis et au Canada en 2018. Cependant, depuis qu’il a été repris par Netflix et fait ses débuts sur la plate-forme cette semaine (1er juin), le vrai film dramatique policier a grimpé au numéro 1 sur les listes Netflix Top 10 dans le monde. Les gens sont abasourdis par les crimes du tueur en série Bobby Joe Long et par ce qui est arrivé à Lisa.

Dans quelle mesure le film est-il vrai et où sont Lisa McVey et Bobby Joe Long maintenant? Voici tout ce que vous devez savoir.

LIRE LA SUITE: Meurtre américain : où est Chris Watts maintenant ? Qu’est-il arrivé à Nichol Kessinger ?

Croyez-moi : voici où se trouvent maintenant les vrais Lisa McVey et Bobby Joe Long. Image : Netflix, Netflix

Pour la plupart, Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey est une adaptation fidèle de l’histoire vraie de Lisa. Comme le montre le film, Lisa n’avait que 17 ans lorsque Bobby Joe l’a kidnappée le 3 novembre 1984. Il l’a forcée à monter dans sa voiture après l’avoir renversée de son vélo devant un cinéma à Tampa, en Floride. Elle a également été maltraitée par le petit ami de sa grand-mère lorsqu’elle était enfant.

S’adressant à Fox 13 à propos de l’incident et de son enfance, Lisa a déclaré: « Je me souviens avoir supplié Dieu – quoi que vous fassiez, ne le laissez pas me tuer. Il m’a violée encore et encore. J’ai perdu le compte. Je devais prendre tous les abus que j’ai subis dans mon enfance et je viens de me pencher une fois de plus sur ces compétences de survivant afin de le surmonter psychologiquement. »

Comme le film, Lisa a réussi à persuader Bobby Joe de la libérer. Elle a expliqué: « J’ai dit: ‘Écoutez, c’est malheureux comment nous nous sommes rencontrés, mais je peux être votre petite amie. Je pourrais prendre soin de vous, et personne n’a jamais à le savoir.' » Elle lui a également parlé « comme un 4 ans -vieux » et lui a dit qu’elle devait s’occuper de son père malade. Bobby Joe a ensuite libéré Lisa.

Lisa s’est cependant assurée de laisser des empreintes digitales dans la maison de Bobby Joe et de se souvenir d’autant de détails que possible sur son expérience afin qu’elle puisse le signaler avec succès. Un an plus tard, il a été capturé et condamné à la prison. Selon les preuves, Bobby Joe a violé et assassiné au moins huit femmes au cours des années 1980.

Où sont Lisa McVey et Bobby Joe Long maintenant ?

Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey est sorti à l’origine lorsque Bobby Joe Long était encore dans le couloir de la mort. Cependant, depuis lors, il a été exécuté et Lisa était l’un des témoins de son exécution. Elle a même prononcé un discours puissant lors de l’événement.

Lisa a dit : « Bobby Joe Long, merci… Merci de m’avoir choisi à la place d’une autre petite fille de 17 ans. La raison pour laquelle je dis ‘merci’ maintenant, c’est parce que je t’ai pardonné pour ce que tu as fait à moi. Si je ne vous avais pas pardonné, j’aurais aussi bien pu être dans ma propre prison, sans murs. Dieu m’a montré le seul moyen d’être vraiment libre quand quelqu’un vous accorde une injustice est le pardon complet. Ma vie a changé pour toujours, et pour tant mieux. J’ai choisi de ne pas rester une victime, j’ai choisi de vivre. »

Suite aux événements de Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey, Lisa est devenue l’adjointe du shérif dans le comté de Hillsborough et elle se spécialise dans les crimes sexuels et travaille pour protéger les enfants. S’adressant à Fox 13 en 2019, Lisa a expliqué : « [I’m] un protecteur. Personne ne sera blessé sous ma montre. C’était ma motivation pour devenir policier. Je ne suis plus une victime. »

À quoi pense Lisa McVey Croyez-moi : l’enlèvement de Lisa McVey ?

Lisa McVey a soutenu vocalement le film. Elle a assisté à la première originale en 2018 et a depuis fait l’éloge de celle-ci. En discutant du film avec Fox 13, Lisa a déclaré: « C’est pour montrer aux gens comment embrasser la vie après que des choses horribles vous soient arrivées. Peut-être que des choses physiques, peut-être mentales ou émotionnelles, je veux être une inspiration pour les autres. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂