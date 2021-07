Crown Trick est un RPG de type Rogue où les ennemis ne bougent que lorsque vous le faites

Le genre rogue-like est encombré, donc si vous voulez en faire un, il doit avoir quelque chose qui le distingue. Dans le cas de Crown Trick, de l’éditeur Team 17 et du développeur NEXT Studios, il s’agit d’un RPG d’action dans lequel les ennemis et les pièges ne se déplacent que lorsque vous le faites.

Chaque pas que vous faites dans les donjons générés de manière procédurale du jeu est un tour, et les ennemis se déplaceront au tour par tour. Cela vous permet d’avoir un certain contrôle stratégique des batailles ; vous pouvez sauter des tours ou utiliser des capacités spéciales pour manipuler les ennemis et attaquer depuis des positions sûres. Cela semble être une bonne idée, n’est-ce pas?

Pour aussi cool que soit la bande-annonce de la date de sortie ci-dessus, elle ne montre aucun gameplay approprié. Pour cela, cliquez ici pour le voir en action. Nous aimons plutôt le look de celui-ci, et le jeu n’est pas si loin, lancé sur PlayStation 4 le 31 août. Que pensez-vous de Crown Trick ? À tour de rôle dans la section commentaires ci-dessous.