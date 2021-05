Crown of the Magister pour PC

Nous entrons dans le mode de jeu de rôle extrême en évitant les maladresses pour vous apporter cette analyse de Solasta: Crown of the Magister.

Créer un personnage, lui donner un arrière-plan, choisir ses caractéristiques et sa personnalité initiale, préparer les dés … non, on ne parle pas d’un jeu de rôle régulier, coupable. Nous parlons de Revue de Solasta: Couronne du magistère.

Les donjons sont bondés

C’est drôle, car depuis quelques années jusqu’à l’époque où nous sommes, les titres inspirés de Donjons et Dragons ont beaucoup proliféré. Eh bien, oui, ils prennent leur temps d’une manière ou d’une autre, avec des choses qui adaptent tel ou tel élément.

Cependant, personnellement, c’est maintenant qu’un «boom» est remarqué, peut-être en raison de programmes comme Critical Role, laissant la cinquième édition de D&D comme l’un des meilleurs vendeurs à ce jour. Et c’est que la facilité que cette édition offre fait beaucoup pour l’adaptation au jeu.

Nous l’avons déjà vu dans des choses comme le magnifique Early Access de Baldur’s Gate 3 (que nous attendons avec impatience) et aujourd’hui, pour la partie que nous avons à faire, nous allons nous pencher sur un aspect diamétralement différent. Car oui, l’expérience Solasta peut sembler plus «classique».

Pour commencer, nous dirons que l’histoire elle-même est assez simple et directe. Bien sûr, ce n’est pas l’un de ceux qui vous épateront ou resteront dans la mémoire. Mais la vérité est que cela fonctionne correctement, ce dont nous avons besoin. Et, la vérité est que de nombreuses histoires de RPG sur table commencent comme ça, avec une excuse pour commencer à lancer des dés et à massacrer des monstres.

Eh bien, n’anticipons pas, ce massacre de monstres sera pour plus tard. Pour un peu plus tard. Et nous tenons à préciser que, en ce qui concerne Solasta, à notre avis, l’histoire n’est qu’un simple moyen de profiter d’un gameplay assez intéressant.

Intéressant, bien sûr, pour ceux qui veulent une expérience aussi proche que possible des jeux de rôle de plateau. Car je vous assure que les sensations qu’il laisse sont totalement celles-là: l’adaptation de la partie « donjon » au jeu vidéo.

Oui, d’accord, nous avons les limites d’un jeu. Les situations spontanées qui pourraient se produire ici à table deviennent évidemment impossibles à réaliser. Mais quand il s’agit de suivre les règles, les statistiques, les dés et ainsi de suite, c’est tout simplement génial.

Nous ne le commentons pas du tout comme un point négatif, coupable. Nous aimons. Cela nous offre un défi et un moyen d’exploiter nos capacités. Nous n’allons pas le nier: le jeu n’a eu aucune pitié pour nous.

Il nous a battu, donné des coups de pied et craché sur nous quand nous étions au sol. Et c’est qu’en fonction des courses, c’est ce qu’il a: qu’il peut très bien se passer … ou très mal. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, un petit résumé: dans le jeu, chaque personnage a ses statistiques (vie, dextérité, force …). Lorsque vous voulez attaquer ou esquiver une attaque ennemie, le succès ou l’échec de cela dépendra d’un jet de dé.

Les fameux dés à 20 faces (ou d20 pour les amis) sont la star ici. Imaginez que vous ayez une valeur d’armure de 16. Votre ennemi obtient 15… donc vous êtes libre! Sauf pour le petit détail qu’il peut avoir un bonus sur ce jet d’attaque pour ses très bonnes stats et au revoir.

La vérité est que je dois l’admettre, et c’est que Solasta fait très bien une chose à cet égard. Et ce n’est rien de plus que l’inclusion de tutoriels concis, mais pas exhaustifs, qui expliquent toutes ces caractéristiques et détails. C’est un moment où Baldur’s Gate 3 a souffert, par exemple, et le fait qu’il soit inclus ici de manière si visible est une grande incitation pour les nouveaux joueurs.

Se cacher dans l’ombre et en tirer le meilleur parti

Et à quoi peuvent s’attendre les joueurs, nouveaux ou anciens? Eh bien, comme nous l’avons répété ad nauseam, une énorme adaptation des donjons de DnD. Ce qui se traduit par: des zones à explorer, devoir utiliser tout ce qui nous entoure, alerte aux ennemis, pièges et autres et, bien sûr, combat au tour par tour.

Que serait un jeu de ce style sans un bon combat au tour par tour dans lequel le dé vous trahit à chaque jet? Rien! Nous vous le disons déjà. Mais la vérité est que, mis à part (que ce serait trop aléatoire, car les probabilités sont ce qu’elles sont), l’équipement, savoir positionner les personnages et la bonne gestion des ressources sera la clé de notre survie.

Tout cela commence à partir du moment où nous créons les personnages, coupables. Et c’est que sans un parti équilibré, nous pouvons passer un très mauvais moment. Nous ne voulons pas dire que vous ne pouvez pas former un gang de voyous et aller à Robin Hoods, Batman ou l’une de ces choses pour la vie, pas du tout. Mais la vérité est que la variété est ce qui vous aidera à surmonter toutes sortes de situations.

Les voleurs sont agiles, rapides et peuvent facilement détecter les pièges, mais ils sont en papier. Un bon guerrier qui tire des tanks peut être un bon ajout. Ou peut-être un magicien chargé d’attaquer à distance ou d’apporter un soutien tactique.

Ce dernier, en particulier, est essentiel à prendre en compte. Aller Rambo à travers la vie est un peu en arrière-plan dans ces types de jeux. Pour commencer, car comme nous l’avons dit, il est mortel, les ennemis peuvent vous le lancer à tout moment et vous n’êtes rien de moins que puissant.

La seconde, parce que le terrain lui-même et l’environnement vont énormément vous bousiller. Et nous le disons sans hacher les mots. C’est un point Solasta que nous avons aimé, et qui en même temps nous a fait nous arracher les cheveux pour ne pas avoir une bonne stratégie depuis le début.

Des choses comme avoir ou non un sort pour éclairer les zones sombres et ainsi pouvoir frapper les ennemis, se cacher dans l’ombre et attaquer par derrière en faisant plus de dégâts ou en repoussant les ennemis situés au bord des falaises. Vraiment, la connaissance de l’environnement va faire beaucoup, et l’exploiter nous sauvera la vie plus d’une fois (ou du moins la facilitera).

Mais si ce qui vous convient le mieux est celui de faire ressortir votre côté le plus créatif, sachez que le jeu a une fonction intéressante pour, attention, créer votre propre donjon. Ainsi, en quelques étapes simples, vous pouvez créer votre propre aventure et la partager avec le reste du monde.

Bien que l’on puisse dire que cette variable était encore en phase de développement lorsque nous l’avons testée, nous n’avons donc pas pu la tester avec d’autres personnes et pour l’instant les éléments qu’elles nous offrent étaient assez limités. Mais nous ne doutons pas que ce sera une ressource des plus précieuses.

L’obscurité illuminée

Quant au muscle graphique, il a ses avantages et ses inconvénients. Les mouvements des personnages et de leurs visages ne pourraient être plus génériques, et ils se sentent quelque peu «corsés». À certaines occasions, celles-ci ressemblent même à des poupées de cire, car l’expressivité est à la limite.

Cependant, nous devons remercier la conception à la fois des villes et des environnements et des éléments de combat et de conception. C’est un plaisir de voir la conception de chaque armure, aussi simple soit-elle.

No nos olvidamos tampoco, claro está, del creador de personajes, que si bien al tener las limitaciones arriba mencionadas puede no ser tan vistoso como otros, sí que es bastante completo, puesto que combina ese diseño de personaje con todos los elementos de trasfondo y classe.

Un autre ajout curieux est la question des voix. Oui, nos personnages (comme le npc, mais cela n’a pas d’importance pour nous) ont un doublage en anglais. Ce ne serait pas un sujet d’écriture si ce n’était le fait qu’ils essaient de s’adapter à la personnalité que nous leur avons donnée lors de leur création.

C’est ainsi que, par exemple, Aska, mon guerrier mercenaire a été assez vif et direct, tandis que Drizzt, le jeune noble sorcier, a opté pour une voie plus diplomatique. Et je ferais mieux de ne pas parler de Lance, le chasseur, avec sa bouche toujours pleine d’insultes et utilisant un langage plus familier.

Oui, les options de dialogue que le jeu nous offre peuvent être presque une anecdote pour ceux d’entre nous qui viennent de choses comme Baldur’s Gate, Dragon Age ou même Skyrim, mais la vérité est que cette tentative de lui donner une personnalité un peu plus définie est appréciée. . sur la base de notre décision initiale.

A part ça, la vérité est que la musique nous a semblé décente, avec quelques chansons qui veulent donner de l’épicité aux moments, mais qui à notre avis passent sans douleur ni gloire.

Critique ou maladroit?

L’analyse de Solasta: Crown of the Magister nous a fait comprendre que c’est un de ces jeux que ce qu’il s’adapte, il s’adapte bien. L’approche de la partie plus technique de Donjons et Dragons avec ce titre est réalisée à merveille, étant une excellente porte d’entrée pour ceux qui veulent s’y plonger.

Dés, lancers, mouvements d’action… tout est capturé d’une manière totalement fidèle à la façon dont cela se ferait dans une vraie aventure. Cependant, il faut noter que ce n’est pas un jeu pour tout le monde. Cela peut être extrêmement « cruel » pour le joueur qui n’est pas enthousiasmé par le nombre de fois qu’un seul mouvement peut anéantir toute votre équipe d’aventure.