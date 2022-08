Crossplay est développé par les créateurs du jeu de combat The King Of Fighters 15

SNK a organisé un panel lors de l’événement Evo 2022 aujourd’hui, où ils ont dévoilé King of Fighters 15, leur plus récent jeu de combat.

Il n’y a pas eu de nouvelle bande-annonce pour KOF15, qui est attendu dimanche, mais il y a eu quelques annonces d’informations. L’équipe Awakened Orochi sera lancée le 8 août, selon l’entreprise.

Le développeur a également révélé que le multijoueur multiplateforme de King of Fighters 15 est en préparation pour toutes les versions du jeu.

Malgré l’absence de calendrier précis, le studio mentionne qu’une mise à jour du jeu croisé est prévue pour 2023.

Le jeu multiplateforme de King of Fighters 15 est actuellement en cours de développement, selon l’équipe du producteur en chef Yasuyuki Oda, du producteur associé Joshua Weatherford et du directeur du jeu Kaito Soranaka, qui ont fait l’annonce lors d’un panel de développeurs SNK à l’EVO 2022.

Actuellement, le jeu est jouable sur PC (via Steam), Playstation 5, et Xbox Série X|S. L’équipe SNK n’a pas encore de date de sortie crossplay, mais elle s’engage à la fournir dès qu’elle sera disponible.

Alors que Le roi des combattants 15 a reçu la majorité de l’attention, l’équipe SNK travaille toujours sur Samurai Shodown et collaborera avec Code Mystics pour incorporer le netcode de restauration dans une future version.

La restauration sera incluse dans les versions Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC du jeu (via Steam et Epic Games Store).

Malheureusement, en raison de restrictions techniques, il ne sera pas accessible pour Google Stadia ou la Nintendo Switch. La solution GGPO actuellement utilisée dans The King of Fighters 15 servira de base à la mise à jour du netcode Restoration, qui sera disponible au printemps 2023.

À l’EVO 2022, SNK aura plus à dire que cela. La troisième équipe DLC pour The King of Fighters 15 (Team Awakened Orochi) sera publiée lundi prochain, tandis que la quatrième équipe DLC révélée aura également lieu ce jour-là. Après la grande finale du KOF 15 dimanche.