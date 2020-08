Crossplay arrive sur Halo: la Master Chief Collection en 2020

Beaucoup de contenu continue à venir Halo: la collection Master Chief sur PC et maintenant il est rapporté qu’avant la fin de cette année sera ajouté jeu croisé entre Xbox One et ordinateurs.

“/>

Grâce au Halo Waypoint, le blog officiel de la franchise, la mise à jour de l’actualité concernant ce qui se passe dans l’univers Master Chief a été présentée. Dans ce rapport, il a été signalé que Le jeu crossover est en développement chez 343 Industries et son lancement est prévu pour 2020, mais une date n’a pas encore été confirmée de manière concrète.

Parallèlement à cela, les développeurs ont également réaffirmé leur engagement à gérer le Halo 3: ODST et Halo 4 au PC ce 2020.

Halo: la collection Master Chief pour PC est équipé de nouvelles fonctionnalités, optimisations et personnalisations créées pour cette plate-forme. Toutes les livraisons atteignant les ordinateurs sont jouées mieux que jamais à 60 images par seconde avec la prise en charge 4K UHD, et les joueurs peuvent affiner leur expérience avec un large éventail d’options.

Jusqu’au moment, Halo Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 et 3 Ce sont les titres disponibles pour PC dans cette incroyable collection.

Êtes-vous déjà en train de vous entraîner pour quand Halo: la collection Master Chief lance ton crossplay?

Avec des informations de Halo Waypoint.

***

Chez PASSWORD, nous révélons tous les secrets qui entourent la vie des joueurs les plus exigeants. Ne le manquez pas sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂