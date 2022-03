Crossplay : 18 jeux auxquels vous pouvez jouer sur toutes les plateformes

Crossplay est le mot magique pour tous ceux qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une plateforme de jeux multijoueurs avec leurs amis gamers : les jeux avec cette fonctionnalité tournent sur PC, consoles et parfois même appareils mobiles et permettent aux joueurs de plusieurs systèmes de jouer ensemble. Voici les meilleurs jeux qui prennent en charge la fonctionnalité.

1. « Fortnite »

Cela ne devrait pas être une énorme surprise que « Fortnite » apparaisse en tête de notre liste de jeux croisés. Après tout, le hit Battle Royale d’Epic Games est le jeu qui a établi le jeu croisé dans les jeux. « Fortnite » convainc toujours avec une bonne narration, des saisons variées et un gameplay addictif. C’est à vous de décider sur quel appareil vous vous lancez dans les batailles de Battle Royale.

Crossplay possible entre :

PC, Mac, iOS, Android, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

2. « Call of Duty : Avant-garde » et « Warzone »

Avec « Call of Duty : Modern Warfare », le jeu croisé a encore gagné en popularité à la fin de 2019 : l’une des plus grandes séries de jeux de tir à la première personne était soudainement jouable sur toutes les plateformes. Le jeu Battle Royale « Call of Duty: Warzone », qui a été livré plus tard, rassemble également les joueurs sur PC, PlayStation et Xbox – et il est même entièrement gratuit.

Les fans de tir à la première personne qui aiment les modes multijoueurs classiques comme le match à mort en équipe sont bien avisés avec l’actuel « Call of Duty : Vanguard ». Là, vous pourrez vous défouler soit dans des batailles multijoueurs de la Seconde Guerre mondiale, soit en mode zombies avec vos amis en crossplay.

Crossplay possible entre :

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

3. « No Man’s Sky Beyond »

Un vaste univers, des planètes étranges, des extraterrestres fous – « No Man’s Sky Beyond » est un terrain de jeu pour les explorateurs. Explorez les 18 billions de mondes générés de manière procédurale (sans blague) du jeu, nommez des espèces animales extraterrestres d’après votre chat ou construisez une base sophistiquée sur votre planète préférée. Parce que tout est tellement plus amusant avec des amis, No Man’s Sky Beyond est également un excellent jeu multijoueur croisé.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

4. « Parmi nous : édition Crewmate »

Le jeu multijoueur passionnant sur le meurtre et la trahison dans l’espace a connu un début surprenant en 2020 sur PC et smartphones. Le jeu est désormais également disponible en tant que « Among Us: Crewmate Edition » pour toutes les consoles actuelles – bien sûr avec un jeu croisé entre toutes les plateformes. Pensez-vous que rien ne peut séparer l’amitié entre vous et vos amis ? Alors mettez-les à l’épreuve dans « Among Us » !

Crossplay possible entre :

Android, iOS, PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

5. « Ligue des fusées »

Le jeu d’autoball au rythme effréné « Rocket League » est l’un des titres compétitifs en ligne les plus populaires et fait depuis longtemps partie intégrante de la scène eSports. Comme « Fortnite », il propose également un jeu croisé sur toutes les plateformes. Ainsi, vous pouvez jouer avec vos amis dans une équipe, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez.

Crossplay possible entre :

PC, Linux, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Commutateur

6. « Intrépide »

Le principe de jeu du jeu free-to-play « Dauntless » rappelle celui de la série « Monster Hunter » : en tant que chasseur, vous chassez d’énormes monstres et, si vous le souhaitez, vous associez jusqu’à trois autres joueurs dans ce but. Ils n’ont pas à jouer sur la même plateforme que vous : « Dauntless » propose un crossplay complet entre PC, PS4 et Xbox One.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Commutateur

7. « Les escadrons de Star Wars »

Les batailles spatiales de l’univers « Star Wars » se déroulent au-delà des frontières dans ce simulateur de vol : « Squadrons » propose un jeu croisé, vous pouvez donc défier vos amis dans des batailles spatiales épiques, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent.

Crossplay possible entre :

PC Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

8. « Surveiller »

Cela a pris un certain temps, mais depuis la mi-2021, le tireur de héros de Blizzard « Overwatch » a enfin pris en charge le jeu croisé entre toutes les plates-formes prises en charge. Pour pouvoir jouer avec des amis sur différentes consoles, tout ce dont vous avez besoin est un compte Battle.net que vous associez à votre compte console.

Crossplay possible entre :

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Commutateur

9. « Châtiments »

« Smite » est un MOBA sur les traces de « Dota 2 » et « League of Legends » dans lequel vous affrontez d’autres joueurs en tant que dieu. Les caractéristiques spéciales sont la perspective à la troisième personne, qui distingue le jeu des autres jeux similaires du genre, ainsi que les graphismes comiques colorés – et bien sûr la fonction de jeu croisé, qui vous permet de jouer avec d’autres indépendamment des limites de la plate-forme.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

10. « Minecraft »

Dans « Minecraft », il y a une grande liberté de création : Le jeu sandbox est une boîte virtuelle illimitée avec des briques Lego, à partir de laquelle vous pouvez construire ce que vous voulez. Avec des amis, c’est non seulement plus rapide, mais aussi plus amusant. Grâce à la fonctionnalité crossplay introduite en 2017, le jeu dans sa dernière version rassemble les constructeurs de toutes les plateformes actuelles.

Crossplay possible entre :

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Commutateur, iOS, Android

11. « Trop cuit ! Tout ce que vous pouvez manger »

La bataille chaotique de la cuisine passe au tour suivant et a également un jeu croisé à bord. Dans « Overcooked! All You Can Eat », vous et votre équipe devez cuisiner de délicieux plats. Juste la division du travail lors du grésillement, de la coupe et de la vaisselle est un défi et crée beaucoup de chaos. Mais ce qui rend vraiment amusant « Overcooked! All You Can Eat », ce sont les cuisines changeantes et les obstacles fous qui doivent être surmontés pendant la cuisson.

Crossplay possible entre :

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Commutateur

12. « Apex Légendes »

La bataille royale avec des personnages héroïques jouit d’une popularité stable et constitue une alternative passionnante à « Fortnite » et « Overwatch ». Depuis octobre 2020, « Apex Legends » propose également une fonction crossplay qui permet de jouer avec tous les autres systèmes sur toutes les plateformes.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

13. « Besoin de chaleur rapide »

En juin 2020, le jeu de course d’arcade de Criterion Games était le premier titre de l’éditeur Electronic Arts à avoir une fonction crossplay via une mise à jour. Depuis, les fans de jeux de course sur PC, PS4 et Xbox One font leurs tours ensemble dans « Need for Speed ​​​​Heat ».

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

14. « Final Fantasy XIV : Un royaume renaît »

Une chose est particulièrement importante pour un MMORPG : une large base de joueurs. Square Enix atteint cet objectif avec « Final Fantasy XIV » grâce à une large distribution sur de nombreuses plateformes : les joueurs sur PC, Mac et PlayStation 4 évoluent ensemble dans les mondes du RPG en ligne de la série « Final Fantasy » établie de longue date.

Crossplay possible entre :

15. « Destin 2 »

Le populaire tireur de butin « Destiny 2 » propose enfin un véritable jeu croisé entre toutes les plateformes actuelles depuis août 2021. Pour s’assurer que les joueurs PC avec souris et clavier ne bénéficient pas d’avantages injustes par rapport aux joueurs console en PvP, une distinction claire est faite entre PC et consoles. En PvE, cependant, tous les joueurs peuvent participer à toutes les activités ensemble et piller et monter de niveau à leur guise.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia

16. « Mortal Kombat 11 Ultime »

« Mortal Kombat 11 Ultimate » propose des combats palpitants et des morts spectaculaires. Depuis novembre 2020, les joueurs PlayStation et Xbox ont également pu se battre mutuellement. On ne sait pas actuellement si les joueurs ultérieurs sur PC, Switch et Stadia pourront également participer aux échauffourées courantes.

Crossplay possible entre :

PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

17. « Arc-en-ciel Six Extraction »

Contrairement à son prédécesseur, « Rainbow Six Extraction » n’est pas un jeu de tir multijoueur PvP classique. Cette fois, vous partez à la chasse aux extraterrestres avec jusqu’à deux amis en coopération. Constituez une puissante équipe d’opérateurs avec vos camarades et essayez de vous affirmer face aux innombrables hordes extraterrestres.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia

18. « L’arène des fusées »

Rocket Arena est un jeu de tir multijoueur 3v3 amusant où les joueurs se lancent des roquettes. Le jeu de tir propose des tonnes de modes que vous et vos amis pouvez jouer avec ou les uns contre les autres. Mieux encore, le multijoueur est multi-console, donc peu importe si vous et vos amis avez des consoles différentes, Rocket Arena permet aux joueurs PS4, Xbox One et PC de jouer ensemble.

Crossplay possible entre :

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Le cas particulier : Microsoft Play Anywhere

« Play Anywhere » est désormais inscrit sur de nombreux titres exclusifs Xbox. Cela signifie que ces jeux peuvent être joués à la fois sur la console et sur Windows 10 et ne doivent être achetés qu’une seule fois. Ce n’est pas tout à fait la même chose que le jeu croisé, car il comprend également des jeux solo et des jeux multijoueurs avec des pools de joueurs séparés sur Xbox One et PC.

Mais : Le nombre de chevauchements est important. De nombreux titres « Play Anywhere » tels que « Sea of ​​​​Thieves », « State of Decay 2 » et « Crackdown 3 » prennent en charge le jeu multiplateforme. Cependant, le sceau « Play Anwhere » n’est pas une garantie pour le jeu croisé. Dans des cas individuels, vous devez toujours vérifier si vous pouvez jouer au jeu respectif au-delà des limites du système sur Xbox et PC. Cependant, la probabilité que cela fonctionne est élevée.