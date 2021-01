Crossover sous-compact. Hyundai dévoile plus d’images du Bayon

Après la sortie de la première image, Hyundai dévoile désormais de nouvelles photos de ce qui sera son futur crossover sous-compact, baptisé Bayon. Et cela, a déjà révélé la marque sud-coréenne, devrait être mis en vente en Europe, toujours au premier semestre 2021.

Destiné au segment B-SUV, le Hyundai Bayon mise sur la dernière philosophie de design de la marque, baptisée Sportivité sensuelle. Ce qui, explique le fabricant dans un communiqué, cherche à « combiner la valeur émotionnelle avec des solutions de conception innovantes ».

Révélant toutes les spécificités du modèle, ces nouvelles images annoncent ce que Hyundai décrit comme «un design large et connecté, avec une apparence high-tech».

Parlant de l’avant, Hyundai révèle qu’il comprend une prise d’air, qui s’étend sur toute sa largeur, avec de minces feux de jour à LED. Amplitude qui finit par aider à une posture plus robuste.

LIRE TROP

Bayon. Voici le futur crossover Hyundai pour le segment B

Incidemment et toujours à l’avant, on met en avant le maintien du concept d’optique distincte des feux de jour, un peu à la Kauai, bien qu’interprété de manière plus … radicale, mais créant aussi une signature lumineuse unique et un look différenciant.

Enfin et en parlant de l’arrière, l’image désormais publiée confirme la possibilité pour les groupes optiques arrière de ressembler à la pointe d’une flèche, interconnectés entre eux par une fine ligne rouge.

De cette façon, Hyundai cherche à renforcer non seulement l’image de la dimension et de la largeur, grâce également au placement des groupes optiques sur les extrémités latérales de la carrosserie, ainsi qu’une présence plus frappante.

Arrive au premier semestre 2021

Enfin, rappelons que Hyundai a déjà annoncé que son nouveau crossover sous-compact Bayon devrait arriver en Europe au cours du premier semestre 2021.

Cependant, la marque sud-coréenne promet plus de nouvelles sur le modèle dans les semaines à venir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂