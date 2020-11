CrossfireX ne sort pas cette année pour Xbox One et Xbox Series

Smilegate Entertainment fait face à toutes sortes de difficultés pour développer son jeu de tir prometteur

La console nouvelle génération de Microsoft, Série Xbox, avait prévu de faire la première avec un catalogue des jeux les plus intéressants dans lesquels ils se sont démarqués Halo Infini ou Le moyen. Malheureusement, ces deux œuvres ont retardé leur sortie à l’année prochaine, et maintenant nous devons ajouter à la liste un autre titre qui devait sortir sous peu: CrossfireX.

Le développeur Divertissement Smilegate a publié un Libération dans lequel il confirme que son célèbre titre de tir ne sortira pas sur les consoles Xbox avant 2021. La raison principale de ce changement de plan réside dans les difficultés qu’ils éprouvent à faire progresser le développement, tous dus à la pandémie COVID-19. On ne sait pas quand et comment, mais d’après l’étude, ils assurent qu’ils partageront de nouveaux détails plus tard.

Dans CrossfireX Les joueurs vivront des situations de tir à la première personne frénétiques, à la fois en multijoueur et dans sa campagne de mise au point cinématographique, dont nous nous souvenons qu’elle est menée par Remedy Entertainment. La communauté devra choisir entre deux camps, Global Risk ou Black List, des organisations mercenaires qui seront impliquées dans un grand conflit à l’échelle mondiale.

CrossfireX sera mis en vente au cours de l’année 2021 tant pour Xbox One comme pour Série Xbox, et il convient de noter que la version pour les consoles de nouvelle génération aura de multiples améliorations. Il est confirmé qu’il utilisera l’Unreal Engine et qu’il offrira une résolution 4K et 60 fps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂