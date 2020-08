CrossCode pour Nintendo Switch

CrossCode, développé par Jeux de poissons radicaux, c’est un jeu de rôle inspiré des titres SNES classiques et de leurs 16 bits, comme Chrono Trigger ou Secret of Mana, avec des batailles frénétiques, des énigmes et une histoire de science-fiction qui nous transportera dans un monde MMO.

CrossCode est sorti, mieux vaut tard que jamais, en Commutateur Nintendo le passé 9 juillet 2020, avec plus de port remarquable, mais avec certaines lacunes que nous commenterons plus tard.

La l’histoire nous place dans un Mmo où les personnages sont numérisés dans le plus pur style SAO (Sword Art Online) à la différence que ce monde est également physiquement réel et qu’il y a des gens qui y travaillent, bien que les compétences et les attaques des utilisateurs n’affectent pas ces travailleurs.

Nous prendrons le rôle de Lis, une fille adorable qui a perdu la mémoire et la voix… Un cliché digne des classiques, mais ça marche toujours. Au fur et à mesure que nous progressons, nous récupérerons quelques souvenirs et notre personnage apprendra (ou débloquera) plus de mots. C’est vraiment attachant qu’après quelques heures de jeu où l’on ne peut que dire “bonjour” on apprenne à dire “au revoir”, c’est idiot, mais ça devient touchant.

Ce n’est pas son point fort, mais c’est très bien réalisé. Les personnalités des autres “utilisateurs” sont vraiment très crédibles, et vous vous retrouvez assez mauvais et rivaux à affronter avec ardeur, même si au début Lea ne connaît même pas la moitié du pauvre.

Un petit sourire nous donnera le titre, mais remarquez que le jeu Il n’est pas traduit en espagnol et vous devrez avoir un niveau d’anglais moyen pour ne pas vous perdre dans les détails, même si la difficulté ne serait pas dans l’histoire qui est plutôt, directe et très hormonale des adolescents.

La jouabilité de CrossCode nous offre batailles frénétiques et addictives. Nous aurons des attaques à distance et physiques, qui au fil du temps, nous pouvons temporairement renforcer lors du changement d’éléments. Avec notre arbre de compétences Nous pouvons télécharger des statistiques et débloquer certaines attaques au fur et à mesure que nous gagnons des points en montant de niveau. Nous pouvons changer cet arbre de compétences entre une ligne ou une autre en fonction de la façon dont nous aimons jouer.

Entre ceci et l’histoire, nous aurons 30 heures de jeu, ou plus si nous faisons les missions secondaires. Nous explorerons 7 zones énorme, fragmenté et plein de secrets grâce au puzzles qu’allons-nous terminer en faisant Parkour et en éliminant plus de 120 types d’ennemis différents, certains sont identiques avec des couleurs différentes, mais vous savez que celui-ci est plus fort, non? N’oubliez pas le typique donjons Parmi les MMO, ils existent toujours ici et représentent un défi à la fois en difficulté et en compétence.

En conclusion, Le gameplay CrossCode est large et varié, avec ses batailles frénétiques, ses énigmes, ses donjons, son équipement, ses objets, ses missions secondaires à éclater, allez, ce que vous vous attendez à trouver dans un MMO, mais sans que personne ne vous spamme dans le chat.

Graphiquement, CrossCode est un plaisir visuel, sans aller plus loin. Il a un style graphique 16 bits très réussi, avec une physique, des animations et une vitesse de réaction impossibles sur une plate-forme comme SNES, mais à cette époque, ils donnent à tout une vie pixélisée vraiment frappante accompagnée d’un Incroyable OST.

Hélas, et le voici la partie négative du titre, bien que tout fonctionne très bien sur Switch, nous en souffrirons parfois certains fps s’arrête qui sont assez ennuyeux, car ils font souffrir les boutons d’un certain décalage d’entrée et, dans le menu, lors de l’accès à n’importe quel onglet, cela prendra une éternité la première fois que nous y entrerons. Une mise à jour devrait le corriger, mais, comme c’est souvent le cas avec Nintendo Switch et ses contrôles de qualité, attendez assis jusqu’à ce qu’il arrive.

conclusion

CrossCode c’est un jeu hautement recommandé pour tous les amoureux de ARPG, avec un monde vivant dans le plus pur style MMO, avec une direction artistique rétro qui vous fera tomber amoureux grâce à ses batailles effrénées et ses énigmes qui demanderont une certaine habileté, mais cela, grâce à l’incroyable OST, qui nous accompagnera à tout moment, et à quelques personnages attachant et réel, il nous divertira pendant des heures et des heures.

Vous pouvez acheter ce jeu dans votre boutique en ligne Commutateur Nintendo Au prix de 19,99 € avec un poids de 1810,00 Mo, en plus d’obtenir 100 points d’or sur My Nintendo.